سيتنحّون جانبا.. الأوروبيون لن يشاركوا في حرب بين روسيا وأمريكا

كتبت كريستينا سيزوفا، في "غازيتا رو"، حول عدم رغبة مواطني الاتحاد الأوروبي في المشاركة في نزاع بين الولايات المتحدة وروسيا.

وجاء في المقال: في حال نشوب صراع عسكري بين روسيا والولايات المتحدة، يفضل سكان دول الاتحاد الأوروبي التنحي جانبا، كما كتبت صحيفة Svenska Dagbladet السويدية. تستشهد الصحيفة بنتيجة استطلاع أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، بيّن أن 53-85 % من الأوروبيين يفضلون الحياد.

أما من أعرب عن تأييده القاطع لواشنطن فتراوحت نسبتهم بين 3 و19% من سكان 14 دولة في الاتحاد الأوروبي، فيما يتكل على الاتحاد الأوروبي نفسه ما يصل إلى 60% من المستطلعين.

ربطت الصحيفة بين هذه المؤشرات وترويج واشنطن النشط لـ "أميركا فوق الجميع". وقد حذر معظم الصحفيين من حقيقة أن من بين المجيبين كان هناك من أعلنوا صراحة رغبتهم في دعم روسيا في حال نشب صراع مع أمريكا.

وفي معرض تعليقه على نتائج هذه الدراسة، أشار الخبير العسكري في مركز الدراسات العسكرية السياسية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ميخائيل الكسندروف ، إلى أن أوروبا، في حال نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وروسيا، ستتحول إلى ساحة معركة نووية، ويدركون في الاتحاد الأوروبي ذلك.

وقال الكسندروف لوكالة الأنباء الفدرالية: "من الجيد جدا أن يتحدث الناس العاديون عن ذلك، على الرغم من ضغوط وسائل الإعلام باتجاه رهاب الروس. لذلك، لا يريد عدد كبير من الأوروبيين أن يكونوا لحما للمدافع الأمريكية، وهم على استعداد لاتخاذ موقف الحياد".

لقد بات خطر نشوب حرب بين روسيا والولايات المتحدة أكبر بعد فسخ معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وأظهر استبيان، أجري في أوائل أغسطس من قبل مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، أن أكثر من نصف الروس يخشون بدرجة ما نشوب حرب نووية. فوفقا للدراسة، 33% من المستبينة آراؤهم "يشعرون ببعض القلق" من إمكانية نشوب مثل هذا الصراع؛ و14 % قلقون جدا من ذلك، مقابل 5 % "يشعرون بخوف دائم". إلا أن ما يقرب النصف (46 %) قالوا إن احتمال نشوب حرب نووية لا يقلقهم.

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