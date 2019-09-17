الأحزاب الإسرائيلية تخضع لامتحان بالروسية

كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول دور الناطقين بالروسية في حسم نتائج الانتخابات البرلمانية، في الدولة اليهودية.

وجاء في المقال: الثلاثاء، تجري في إسرائيل انتخابات مبكرة للكنيست. السؤال الرئيس هو ما إذا كان لدى حزب الليكود، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما يكفي من دعم الناخبين لحشد المعسكر اليمني حوله وتشكيل حكومة.

باتت المعركة بين حزبي "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" على أصوات الناخبين الناطقين بالروسية، والذين يمكنهم جلب 15 نائباً إلى الكنيست، إذا شاركوا جميعا في التصويت، واحدة من ميزات هذه الحملة الانتخابية.

تبين أن المعركة ليست بسيطة. فـ "الشارع الروسي"، خلاف العديد من الجاليات الإسرائيلية الأخرى، متنوع للغاية- وفقا للأستاذ الجامعي أرييل زئيف خانين- فهنا ممثلون عن موجات مختلفة من العائدين إلى الوطن، ممن وصلوا في السبعينيات والتسعينيات ومن فترة قريبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن "الروس" لديهم خلفيات ثقافية وتاريخية مختلفة جدا. فمنهم، من موسكو، ومن القوقاز، وأوكرانيا، ومن دول البلطيق، وأوزبكستان، إلخ. بل، يكاد يكون من المستحيل تعبئة "الشارع الروسي"، فهو يريد التصويت لمصلحة أولئك الذين لا يعملون كمنصة لحماية المصالح القطاعية، إنما عن آراء العائدين إلى الوطن بشأن المسائل الوطنية المشتركة.

إلى ذلك، فحتى الآن، يرى بعض السياسيين في إسرائيل بأن "الروس" اندمجوا من فترة طويلة ولا يحتاجون إلى العمل معهم على وجه التحديد؛ فيما يرى آخرون أنهم منغلقون للغاية في جاليتهم ولا يمكن الوصول إليهم. لكن كما يتضح الآن، يمكن لـ "الصوت الروسي" أن يكون حاسماً..

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