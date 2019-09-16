ارتفاع أسعار النفط بسبب الهجوم على أرامكو سيكون قصير الأجل

كتبت أسرة تحرير "إزفستيا" عن عواقب الهجوم على شركة النفط السعودية "أرامكو"، مستبعدة ارتفاع أسعار النفط فوق عتبة 70 دولارا للبرميل، رغم احتمالات التصعيد.

وجاء في المقال: ليلة الرابع عشر من سبتمبر، تعرضت أكبر مصفاتين للنفط في المملكة العربية السعودية، شرقي البلاد، لهجمات بطائرات مسيرة. أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، وقالوا إن عشر طائرات بلا طيار نفذت العملية.

تقع المصفاتان المهاجمتان على بعد ألف كيلومتر أو أكثر من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. و"من أجل ضرب مثل هذا الهدف، كان لا بد من الاقتراب منه، عن طريق البحر أو البر"، كما قال الخبير العسكري أنطون لافروف، لـ"ازفيستيا".

وقد ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الهجوم ربما يكون قد نفذ من العراق، مفترضة أن هناك في جنوب البلاد وجودا سريا قويا للحرس الثوري الإيراني. إلا أن بغداد نفت نفيا قاطعا علاقة العراق بالهجوم.

وفي الصدد، لاحظ المستشرق، رولاند بيجاموف، في حديث لـ"إزفستيا" أن الحادثة وقعت في منطقة تسكنها غالبية شيعية، في محافظة الشرقية، حيث 90% من السكان، شيعة. لذلك، فإن لافتراض الخبراء العسكريين أن الهجوم جرى تنفيذه من أراضي المملكة ما يبرره. إلى ذلك، فإن الاتهامات الموجهة لإيران - كما هو الحال في هجمات يوليو على الناقلات في خليج عمان – متخيلة، كما يؤكد بيجاموف.

أما كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير إيساييف، فيرى أن استخدام الطائرات المسيرة سيؤدي إلى ردة فعل عنيفة في الرياض وإلى تفاقم الصراع. فبعد هذه الهجمات، لن يقبل السعوديون أي محادثات سلام مع الحوثيين.

وكذلك يرى رئيس جمعية الصداقة والتعاون التجاري مع الدول العربية، فياتشيسلاف ماتوزوف، أن الصراع سيتصاعد، لأن الرياض لن تسكت عن ذلك، ولكن لا ينبغي توقع حرب شاملة بين طهران والرياض. فقال لـ"إزفستيا": "أفترض أن هذا القصف يجب أن يدفع الأطراف المتحاربة للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وزارة الخارجية الروسية تدعو منذ فترة طويلة إلى عقد مؤتمر دولي حول الأمن في المنطقة، يمكن فيه تحويل الصراع إلى مجرى الدبلوماسية".

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