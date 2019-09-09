الفضاء والإرهابيون: فرنسا مستعدة للتعاون مع روسيا

تحت العنوان أعلاه، نشر قسم "السياسة" في "غازيتا رو"، مقالا حول المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها فرنسا مع روسيا.

وجاء في المقال: قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن مكافحة الإرهاب واستكشاف الفضاء من المجالات التي يمكن فيها التعاون مع موسكو. كما وصف روسيا بالدولة الأوروبية "تاريخيا وجغرافيا". ووفقا للوزير الفرنسي، فإن عدم التغيير في العلاقات بين الغرب وروسيا سيؤدي إلى "تحرك موسكو نحو الشرق".. وعدم الثقة في العلاقات مع أوروبا يضر كلا الجانبين. مضيفا أن باريس تركز على "الانتقال إلى عناصر الثقة".

إلى ذلك، فالوزير الفرنسي مقتنع بأن عدم حدوث تغييرات إيجابية في العلاقات بين روسيا وأوروبا سيؤدي إلى "انجراف موسكو إلى الشرق". وقد سبق أن دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمته أمام الدبلوماسيين الفرنسيين، "تطوير الحوار مع روسيا".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها حكومة ماكرون إلى إجراء حوار بنّاء مع الدولة الروسية. ففي نهاية أغسطس من العام 2018، قال وزير الخارجية الفرنسي إن باريس لا تتعطش إلى إضعاف روسيا، إنما تسعى إلى الوصول إلى الاحترام والتعاون.

وفي الصدد، قال رئيس مركز الدراسات الفرنسية في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يوري روبينسكي، لوكالة الأنباء الوطنية:

أعتقد بأن هذا القرار سليم ومهم للغاية. كان من الضروري إظهار بعض الاستقلالية. سيكون الأمر صعبا جدا عليه (ماكرون) ، بالنظر إلى التوتر المتصاعد بين الشرق والغرب. إنه يراهن على استعداد فرنسا للعب دور المُحاور، وربما الوسيط بين الأطراف التي تقف على شفا حرب باردة الآن".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة