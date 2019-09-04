الحرب التجارية: الصين ردت على الولايات المتحدة بخفض قيمة اليوان

كتبت كسينيا تشيمودانوفا، في "غازيتا رو"، حول خفض الصين قيمة عملتها إلى أدنى مستوى منذ العام 2008.

وجاء في المقال: اتسمت بداية أسبوع العمل الجاري بانخفاض قياسي في قيمة اليوان. قام بنك الشعب الصيني بتخفيض قيمة عملة البلاد إلى الحد الأدنى منذ العام 2008.

الانخفاض القياسي في قيمة اليوان، جاء بمثابة رد من الحكومة على تفاقم العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حسبما يشير المحللون الذين استطلعت "غازيتا رو" آراءهم. فالمحلل في BCS Prime، أنطون بوكاتوفيتش، يرى أن الصين خفضت قيمة عملتها بسبب فرض واشنطن عقوبات جديدة على الصادرات الصينية.

فقال: "نفترض أن تواصل الصين دفاعها عن مصالحها، بتخفيف الرقابة النقدية الداخلية، ما يساهم في إضعاف اليوان".

ولكن، وفقا لـ بوكاتوفيتش، إذا استمرت بكين في إدارة سعر عملتها، فإن الذعر في الأسواق سيزداد، ما سيؤثر سلبا على عملات الاقتصادات النامية. وقال: "وبالكاد يمكن اعتبار ضعف اليوان دواء شافيا لإنقاذ الصادرات الصينية. فمكون التصدير في الصين، مثله مثل البلدان الأخرى، يخضع عمليا للأثر الهدام للنزاع التجاري، الذي يحوّل في نهاية المطاف اتجاه التنمية في العديد من الاقتصادات إلى الركود".

إلى ذلك، فقد خفض البنك الدولي، في تقريره الأخير، توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي للعام 2019. فوفقا لتقديراته، سيتباطأ المؤشر هذا العام إلى 2.6%، رغم أن الاقتصاديين في يناير توقعوا نمو الاقتصاد العالمي بدرجة 2.9%.

ومع ذلك، فلدى بكين في هذه الحالة مجالا أكبر للمناورة، كما يقول المحللون. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتجاوز الصين عملية تخفيض قيمة العملة الوطنية بشكل أكثر نشاطا، وتقوم، في الوقت نفسه، ببيع الدين الحكومي الأمريكي على نطاق واسع.

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