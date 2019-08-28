بدلا من ألف "حكاية"

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير إفسييف، في "إزفستيا"، حول التناقضات في سياسة ترامب حيال روسيا.

وجاء في المقال: تواصل الولايات المتحدة، بل الغرب عموما، انتهاج سياسة متذبذبة تجاه روسيا. فالأمريكيون، مهتمون، من جهة، بالحصول على دعم موسكو في حل مشاكل عالمية وإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الإيرانية والسورية والكورية الشمالية، بشروط مواتية لهم.

ولكنهم، من ناحية أخرى، يضاعفون، تحت ذرائع مصطنعة، ضغوطهم على روسيا. ففي الـ 26 من أغسطس الجاري، دخلت حيز التنفيذ المجموعة الثانية من القيود على خلفية تسمم عميل المخابرات البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته جوليا في مارس 2018 في سالزبوري البريطانية، والتي لم تُثبَت مسؤولية روسيا عنها.



فرضت الحزمة الثانية قيودا على الدين العام الروسي. كما فرضت الولايات المتحدة حظراً على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، والتي يمكن استخدامها لتطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية. الملفت بشكل خاص، هو أنه ليس لهذا التقييد الأخير أهمية عملية، لأن هذه الأنواع من الأسلحة لا يجري تطويرها في روسيا. ولكن يمكن استخدامه لإخراج الشركات الروسية من الأسواق الدولية، ما يشكل دليلا على المنافسة غير العادلة من الجانب الأمريكي.

بالطبع، كانت النسخة المقترحة من الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا أكثر صرامة. ولكن، لا مصلحة لإدارة ترامب في مواجهة شديدة مع روسيا، خاصة في فترة ما قبل الانتخابات. فالحرب التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي؛ والمحاولات الفاشلة لعزل إيران؛ وعدم القدرة على حل الأزمة الأفغانية والكورية الشمالية؛ وتفاقم العلاقات مع تركيا؛ والعديد من الأسباب الأخرى تدفع دونالد ترامب لمحاولة تحسين العلاقات مع موسكو. وذلك ما أجبره على تأجيل تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات في "قضية سكريبال" لمدة عام والتخلي عن صيغتها الأشد قسوة. ولكن، هذا يؤدي إلى معارضة شديدة من الكونغرس الأمريكي ومعظم النخبة الأمريكية.

نتيجة ما سبق، ستظل سياسة واشنطن مثيرة للجدل مع وجود اتجاه سلبي في تطور العلاقات الأمريكية الروسية.

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