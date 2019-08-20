قريبا مئات الأقمار الصناعية العسكرية قرب الأرض

"صراع على الفضاء: الولايات المتحدة تراهن على الأقمار الصناعية"، عنوان مقال ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول خطة أمريكية لنشر مئات الأقمار على مدار قريب من الأرض.

وجاء في المقال: تستعد الولايات المتحدة لنشر منظومة جديدة مؤلفة من مئات الأقمار الصناعية في الفضاء القريب من الأرض، يُطلق عليها اسم Overhead Persistent Infrared (ОPIR). فسوف يتم وضع كوكبة من الأقمار الصناعية في مدارات أرضية منخفضة. حول ذلك كتبت Defense News.

إلا أن خطط الولايات المتحدة لاستغلال الفضاء القريب من الأرض لا تقتصر على نشر نظام OPIR. فكما قال نائب مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، قسطنطين ماكيينكو، لـ"غازيتا رو": "جرى، في الولايات المتحدة الأمريكية، تطوير مفهوم" Network-centric warfare"، الذي يحدد أساليب الحرب الجديدة القائمة على الجمع بين شبكات قوى ووسائل وموارد القتال في نظام واحد". ويخطط للعمل بالنظام الجديد في العام 2015.

على خلفية هذا العمل المكثف الذي تقوم به الولايات المتحدة في الفضاء، تواجه روسيا مهمة استراتيجية متمثلة في إنشاء فضاء اتصالات متكامل. ويجري العمل، بالفعل، على تطوير نظام معلومات فضاء متعدد الوظائف يعتمد على شبكة مدارية من مركبات فضائية صغيرة، لا يقل عددها عن 150. وسيكون هدفها توفير البيانات الأساسية لأنظمة الاستخبارات العسكرية والاتصالات.

إذا تم إنشاء هذا النظام، فيمكن أن تغدو واقعا مراقبة الأرض والمياه والمجال الجوي على مستوى العالم، وظهور إنترنت فضائي روسي، الأمر الذي سيجعل روسيا من بين الدول الرائدة في مجال المعلومات.

وبالنظر إلى أن روسيا، في الوقت الحالي، تتخلف، بدرجة ما، عن متصدري "نادي الفضاء"، فإن إدخالا سريعا للابتكارات يمكن أن يسمح لها بالبقاء بين أفضل اللاعبين العالميين في الفضاء القريب من الأرض.

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