الغواصات الروسية الجديدة تخيف البريطانيين

"في بريطانيا قالوا عن الغواصات الروسية: "هادئة بشكل غير معقول"، عنوان مقال إيفان أبولييف، في "غازيتا رو"، حول المخاوف البريطانية المبالغ فيها من الغواصات الروسية الجديدة.

وجاء في المقال: "تمثل الغواصات الروسية "مشروع 636 "Varshavyanka" تهديدا محتملا للبحرية الملكية البريطانية". ذلك ما قالته مصادر في القوات المسلحة البريطانية لصحيفة ديلي تلغراف، فكتبت في مقالها: "يمكن للغواصات الروسية الجديدة الدقيقة، ذات المحركات التي تعمل بالديزل والكهرباء، مراقبة تحركات الأسطول والاتصال بكوابل الاتصالات".

ذلك، كما تقول المصادر، يتعين على الحكومة مضاعفة تمويل البحرية البريطانية. وعليه، قال القائد الجديد للبحرية الملكية، طوني ريدكين: "خطر النزاعات بين الدولتين يتزايد". ووعد بتعزيز دفاع بريطانيا وتزويد لندن "بمزيد من حرية الردع النووي."

إلى ذلك، يتردد الحديث بانتظام عن "تهديد روسي" على لسان مسؤولين عسكريين بريطانيين. ففي يناير 2018، زعم وزير الدفاع البريطاني، آنذاك، غافن ويليامسون، أن موسكو تعمل على تطوير خطة لتدمير البنية التحتية الحيوية في بلاده. وقال: "سوف يفكرون هكذا: كيف يمكننا أن جعل بريطانيا تتألم جدا؟ إيقاع خسائر في اقتصادها، وتمزيق بنيتها التحتية، والتسبب بآلاف، آلاف، آلاف الميتات، ومحاولة خلق فوضى كاملة في البلاد".

وفي الصدد، قال نائب رئيس لجنة مجلس الدوما للدفاع والأمن، يوري شفيتكين، إن لوزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون " خيالا خصبا". وأضاف: "بالطبع، يحاولون إظهار كما لو كان هناك عدوان من جانب روسيا، فهم بذلك يحاولون تبرير الاستراتيجية الهجومية التي يطورونها".

الغواصات الروسية الأحدث، لا تثير قلق العسكريين البريطانيين فقط، إنما والأمريكيين. ففي أكتوبر 2018، قال قائد البحرية الأمريكية في أوروبا، جيمس فوغو، إن لدى روسيا إمكانات تجعله "قلقا" و"متيقظا". ووصف عسكريو الناتو "فارشافيانكا" بـ "الثقب الأسود"، بسبب هدوئها وقدرتها على التخفي عن رادارات العدو.

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