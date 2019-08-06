الولايات المتحدة تقوم بخطة خطيرة ضد روسيا

"صواريخ أمريكا الجديدة ستصوّب نحو الأورال وكامتشاتكا"، عنوان مقال فلاديمير موخين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ما ستفعله أمريكا بعد انسحابها من معاهدة الصواريخ.

وجاء في المقال: استعرض وزير الدفاع الأمريكي الجديد، مارك إسبر، أولى خطوات البنتاغون بعد الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى. فقد أعلن، السبت، من أستراليا، عن أهمية نشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في آسيا.

وقال إسبر: "لقد حان الوقت لنحرر أنفسنا من الاتفاقية ونتمتع بإمكانية الدفع بمصالحنا. وحلفاؤنا في الناتو يشاركوننا هذا الرأي".

إلى ذلك، فكما هو معلوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، للصحفيين، أنه يناقش مع موسكو وبكين "مسائل إبرام اتفاقية جديدة بشأن معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى". ووفقا له، فإن روسيا والصين تدعمان هذه الفكرة "بحماسة كبيرة". أما السؤال الذي يطرح نفسه، فهو: ما حاجة الأمريكيين إلى نشر صواريخهم في آسيا؟ تستمر مفاوضات نزع السلاح عادة فترة طويلة. وقد يمر عام، واثنان وثلاثة، فيما وزير الدفاع الجديد "يأمل في نشر صواريخ جديدة في آسيا في الأشهر المقبلة". وهكذا، فخطوة الولايات المتحدة هذه، تدفع العالم إلى سباق تسلح منفلت؛ والصواريخ الأمريكية الجديدة لن تستهدف الصين فقط، إنما وروسيا.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري الروسي، الجنرال يوري نتكاتشيف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "نشر الأمريكيين المحتمل للصواريخ، التي كانت تشملها في السابق معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، في اليابان لن يهدد الصين فقط، إنما والمنشآت والقواعد العسكرية الاستراتيجية الروسية الموجودة في الشرق الأقصى".

وأضاف: "إن الصواريخ التي يمكن أن تنشرها الولايات المتحدة في قواعدها العسكرية في أفغانستان ستشكل خطرا خاصا على الحاميات العسكرية الدائمة والمنشآت الاستراتيجية الموجودة في جبال الأورال الجنوبية وسيبيريا الغربية".

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