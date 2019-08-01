دعوة أمريكية للتخلي عن العقوبات ضد "السيل الشمالي-2"

اعتبرت مجلة " بوليتيكو" الأمريكية، أنه يجب على الولايات المتحدة الابتعاد عن سياسة العقوبات غير المجدية وعدم الخوف من خط أنابيب "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا.

وفي بداية المقالة، أشارت المجلة إلى عبثية سياسة العقوبات خلال أي أزمات مهما كانت، وقالت إن هذه السياسة، باتت بمثابة شعار يسم السياسة الخارجية الأمريكية.

ونقلت " بوليتيكو" آراء أنصار هذا النهج: "لنفرض عقوبات أكبر ضد إيران، لانتهاكها الاتفاقية النووية، (رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي التي خرجت من هذه الاتفاقية من جانب واحد). تعالوا لنفرض عقوبات ضد روسيا، ليس فقط لتدخلها في الانتخابات الأمريكية عام 2016، بل لتدخلها المحتمل في المستقبل".

وفي تحليل العواقب المحتملة لفرض العقوبات على خط أنابيب "السيل الشمالي-2" الذي يجري مده حاليا، شككت المجلة بأن هدف العقوبات يكمن في حماية أوروبا من النفوذ الروسي، وأشارت إلى أن ذلك قد يقوض علاقات الولايات المتحدة مع ألمانيا، ويزيد التقارب أكثر بين روسيا والصين.

وقالت المجلة: "يمكن توجيه انتقادات كثيرة ضد "السيل الشمالي -2"، ولكن ذلك لن يغير موقف شركة "غازبروم" الروسية، وشركائها الألمان وغيرهم من الأوروبيين، ولن يوقف مد الخط الحاصل على التمويل اللازم، وتم إنجاز أكثر من ثلثيه".

وأشارت إلى أن حصة روسيا في توريد الغاز إلى أوروبا أخذت بالتراجع في الواقع، ففي 1980، أي خلال الحرب الباردة، كانت حصة روسيا في توريد الغاز إلى أوروبا 80%، أما في عام 2018 فلم تزد على 40%.

المصدر: " بوليتيكو"

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