ترامب أزال الركام من طريق السلاح إلى السعودية

تحت العنوان أعلاه، كتب يوري بانييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول فيتو الرئيس الأمريكي لمصلحة السعودية.

وجاء في المقال: فشل مجلس الشيوخ في تجاوز الفيتو الذي استخدمه دونالد ترامب ضد قرار منع تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. فمع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ستزود واشنطن الرياض بأحدث الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد إيران.

في رسالته إلى مجلس الشيوخ، أبلغ ترامب المجلس بقراره فرض فيتو، مشيرا إلى أن قرارات الشيوخ من شأنها أن "تضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا وتضر بعلاقات بلادنا (أمريكا) المهمة مع حلفائها وشركائها". كما أكد أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "هما المنطلق الإقليمي في الحرب ضد أنشطة إيران الخبيثة".

وفي الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية، ورئيس مركز أوروبا والشرق الأوسط بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الكسندر شوميلين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "للوهلة الأولى، قد يبدو الصراع بين ترامب والكونغرس غريبا، لكن لا شيء غريبا في ذلك، لأن المشرعين الأمريكيين يبنون قراراتهم على القيم، فيما تقوم السلطة التنفيذية بتعديلها في اتجاه المصالح. ترامب، كرجل أعمال، يهتدي حصرا بالمصالح".

ووفقا لشوميلين، تقع المملكة العربية السعودية في صلب سياسة ترامب في الشرق الأوسط. فـ "هذه السياسية، تستند إلى فكرة التحالف، بين المملكة العربية السعودية و... الملكيات العربية، من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، في مواجهة إيران. لقد نجحت واشنطن في إحراز تقدم مهم نحو الجمع بين الملكيات العربية التي يقودها السعوديون وإسرائيل على أساس مناهضة إيران".

إلى ذلك، فإن سياسة ترامب في الشرق الأوسط تتوافق تماما مع آرائه ووعوده في السياسة الداخلية. يكفي القول إن جماعات الضغط الإسرائيلية والسعودية تعمل بنشاط لمصلحة ترامب ضد هيلاري كلينتون.

وللعلاقات مع المملكة العربية السعودية أهمية خاصة بالنسبة لترامب، على خلفية سلوك تركيا. فالبيت الأبيض، يحاول منع تحوّل الملكيات العربية، بوصفها المستهلك الأكبر للأسلحة الأمريكية، في اتجاه بلدان ثالثة، وعلى رأسها روسيا، كما فعلت أنقرة.

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