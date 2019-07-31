يحاولون إنقاذ الصفقة النووية الإيرانية بمساعدة الجميع

تحت العنوان أعلاه، كتبت فيميدا سليموفا، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن رغبة أوروبية في ضم روسيا إلى نظام "INSTEX" لتسوية الحسابات المالية مع إيران.

وجاء في المقال: على خلفية التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، عُقد اجتماع استثنائي لممثلي أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران، في فيينا، الأحد، لإيجاد طرق للحفاظ على الصفقة. فبالإضافة إلى إيران، من بقي في الصفقة: روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين.

شغلت آلية "إنستيكس" للحسابات بين البنوك حيزا هاما في جدول أعمال الاجتماع، وهي، من الناحية النظرية، تسمح بتجاوز العقوبات الأمريكية، فيما تشمل تجارة الأدوية والمواد الغذائية التي لا تخضع للعقوبات الأمريكية. ولكنهم، في إيران، يرون أن إنستيكس غير كافية، ويطالبون بأن تشمل صادرات النفط.

وفي الصدد، عبّر كبير الباحثين في معهد العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نيكولاي كوجانوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، عن شكوكه في أن تعمل إنستيكس بفعالية. وأشار إلى أن الأوروبيين، رغم أنهم يدلون بتصريحات مشجعة، إلا أن هناك عمليا عددا من المشكلات التي لا يمكنهم حلها بسبب تبعيتهم للولايات المتحدة وتخوفهم من إجراءات قد تتخذها واشنطن ضدهم.

وهكذا، فطهران تريد من أوروبا شراء النفط الإيراني، حتى تتمكن من استخدام عائداته من النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية والأدوية عبر نظام إنستيكس. ولكن، لكي يتمكن الأوروبيون من دفع ثمن البضائع المصدرة إلى إيران، عبر إنستيكس، ينبغي جذب البزنس الأوروبي بكميات كبيرة إلى السوق الإيرانية. لكن كوجانوف، متأكد من أن أحدا لن يخاطر هنا بسبب العقوبات الأمريكية، وأن "السوق الايرانية ليست كبيرة وليست جذابة لدرجة أن يخسروا من أجلها السوق الأمريكية والعلاقات مع الولايات المتحدة".

وتحدث ضيف الصحيفة عن إمكانية ربط روسيا بهذه الآلية المالية، وأشار إلى أن موسكو تعمل حاليا على نسختها الخاصة من المعاملات المالية. وبالتالي، فهي "تنظر إلىإنستيكسكخيار(ب)"، وقد أشعرت الأوروبيين باستعدادها لتمرير النفط الإيراني من خلالها وبيعه لهم، إذا اتخذوا خطوات أخرى. ولكن الأوروبيين، برأي كوجانوف، لم يهتموا بعد...

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