القاتل الروسي الصغير يطارد طائرة "X-37" الأمريكية في المدار

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير توتشكوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول جهاز روسي صغير قاتل للأقمار الصناعية اكتُشف صدفة في المدار.

وجاء في المقال: انكشف السر. فقد أعلن وزير سلاح الجو الأمريكي السابق ورئيس جامعة تكساس، إل باسو هيذر ويلسون، عن الغرض من مركبة الاختبار المدارية السرية (OTV)، الطائرة بوينغ X-37B.

كان ويلسون صريحا. فـ X-37 B تحلق في مدار بيضاوي ويمكنها المناورة وتغيير المدار بشكل غير متوقع. ووفقا له، هذا بالضبط، ما ينبغي أن يمنح الولايات المتحدة الأمريكية تفوقا كبيرا على "أعداء أمريكا".

حتى الآن، لدى القوى العظمى الثلاث - روسيا والصين والولايات المتحدة – مجموعات ملفتة من الأقمار الصناعية العسكرية لأغراض الاستطلاع والاتصال. وهذه القوى، رغم هدوئها الظاهري، تبحث بنشاط عن طرق فعالة لتدمير أقمار العدو.

تجري روسيا أيضا اختبارات فضائية للأنظمة المضادة للأقمار الصناعية. ويجري اكتشاف "آثار" مثل هذه الاختبارات بالصدفة. فمثلا، أحد الأجسام الفضائية الصغيرة عُدّ لفترة طويلة قمامة فضائية. وفجأة بدأت هذه "القمامة" تغيّر موقعها في المدار. دنت أولا من قمرين صناعيين روسيين، ثم من قمرين صينيين. ويرى الخبراء أنها أجرت بهذه الطريقة عمليات "تفتيش" للمركبات الفضائية، ونقلت البيانات إلى مركز إدارة الطيران على الأرض. ولكن عندما "نطحت" المرحلة الأخيرة من الصاروخ الناقل، فغيرت الأخيرة مسارها، رأى الخبراء في هذه "القمامة" قمرا "قاتلا".

ما لفت نظر الخبراء بشكل خاص مدة حياة هذا القاتل الصغير النشطة، التي يكون فيها قادرا على المناورة. فهذا يعني أنه يستخدم نوعا جديدا من المحركات، يتجاوز جميع المحركات الموجودة من حيث الكفاءة.

وكما سبق القول، اكتُشف هذا القمر الصناعي عن طريق الصدفة، بعدما كان قد أجرى مناورات لفترة طويلة. وبالتالي، فليس فقط X-37 B قادرة على "تطيير عقل الخصوم"، إنما والقاتل الروسي الصغير.

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