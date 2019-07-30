"خبير يوضح لماذا دافع السيناتور الأمريكي عن السيل الشمالي-2"، عنوان مقال ميخائيل موشكين، في "فزغلياد"، حول مؤشرات على محاولة ترامب عدم التصعيد مع روسيا.

وجاء في المقال: "الحدث، مثير للاهتمام، لأن بول يُنظر إليه كعضو في فريق ترامب وكشخص يسعى، بوضوح، إلى تحسين العلاقات مع روسيا". هذا ما قاله الباحث السياسي في الشؤون الأمريكية بوريس ميجوييف لـ "فزغلياد"، تعليقا على التقارير التي تفيد بأن السيناتور الأمريكي راند بول حال دون تبني عقوبات ضد المشاركين في مشروع "السيل الشمالي-2".

ويرى ميجوييف أن تصرف عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يدل على أن ترامب لا يريد تصعيد المواجهة مع روسيا. وينبغي الأخذ في الاعتبار دلائل كثيرة تفيد بأن بول يتمتع بحظوة الرئيس الأمريكي، وربما يصبح الممثل الدبلوماسي غير الرسمي لترامب، بحسب ضيف الصحيفة، الذي أضاف:

من ناحية، ينبغي النظر إلى تصرف السناتور بول كموقف فردي. لكن، من ناحية أخرى، فإن ثقة ترامب فيه علامة على أن الرئيس الأمريكي "يقي نفسه من خط مستشاره للأمن القومي جون بولتون ووزير خارجيته مايكل بومبيو".

وقال ميجوييف: "لا أرى أي تغييرات جذرية ممكنة في موقف واشنطن، على الأقل فيما يتعلق بروسيا، بخصوص إيران. فـ ترامب هنا قيد نفسه جدا بخط بولتون- بومبيو. أما بخصوص روسيا- سوريا، فإن لدى ترامب مساحة أكبر للمناورة. على ما يبدو، بول أحد الذين يحاول ترامب من خلالهم... استخدام روسيا لحل بعض مشاكله. على وجه الخصوص، في المسألة الكورية الشمالية، والإيرانية؛ وبشكل عام، كشريك لحل عدد من القضايا الدولية الصعبة على الولايات المتحدة"..

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