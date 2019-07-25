الخلاف مع روسيا حول الكوريل في الدرج

كتب فلاديمير سكوسيرف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تركيز شينزو آبي على العلاقات مع أمريكا بعد نجاحه في الانتخابات، وتأجيل البحث في وضع جزر الكوريل، وبالتالي اتفاق السلام مع روسيا

وجاء في المقال: حقق الحزب الديمقراطي الليبرالي نصرا في انتخابات مجلس الشيوخ في البرلمان الياباني. ويأمل رئيس الوزراء شينزو آبي في الحصول على تفويض لتعديل الدستور، من شأنه أن يعيد إلى اليابان وضعها كقوة عسكرية بكل المعاني. لم يتمكن آبي من الفوز بثلثي المقاعد الذي يؤهله لذلك. وتضع الحكومة نصب أعينها الآن تسوية الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة وتحقيق الوفاق مع الصين.

أنفق آبي كثيرا من الوقت والجهد لإقامة تفاهم متبادل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. التقى الزعيمان أكثر من عشر مرات، لا سيما خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا. ومع ذلك، فقبل أيام قليلة من منتدى طوكيو صدم آبي بخبر يقول إن ترامب يفكر في الانسحاب من معاهدة الأمن اليابانية الأمريكية، التي ترتكز عليها عقيدة الدفاع اليابانية. وقد أثار الخبر شكوكاً حول وفاء واشنطن بالتزاماتها تجاه الحلفاء الرئيسيين. ومن الغباء عدم أخذ مثل هذا الخطر بعين الاعتبار.

إلى ذلك، فأمر قليل الاحتمال أن تنجح طوكيو في تسوية النزاع مع روسيا حول جزر الكوريل الجنوبية.

وفي الصدد، قال الأستاذ في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، دميتري ستريلتسوف: "كان فوز آبي متوقعا. الأمور ستبقى على وضعها الراهن. سيتم تنفيذ جدول أعمال العلاقات بين موسكو وطوكيو، الذي تم تحديده مسبقا، في الحد الأدنى، على الأقل حتى العام 2021، طالما بقي آبي رئيسا للوزراء. ستستمر المفاوضات، وتستمر الديناميات الإيجابية في العلاقات الثنائية".

ووفقا لـ ستريلتسوف، فإن آبي سياسي مع روسيا. إنه يريد تطوير العلاقات في المجال السياسي والاقتصاد والأنشطة المشتركة في جزر الكوريل." لكن يصعب توقع مشاريع مشتركة كبيرة جديدة. على الرغم من أن مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي يشارك فيه مستثمرون حكوميون يابانيون كبير للغاية، وسيتم تنفيذه".

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