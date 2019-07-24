هل يعقلن أكابر الـ "رادا" السلطة الأوكرانية؟

"الرادا الجديدة: أكابر راديكاليون"، عنوان مقال فلاديمير جاريخين، في "كوريير" للصناعات العسكرية، حول غياب الأغلبية في برلمان أوكرانيا الجديد لتحسين العلاقات مع روسيا وعقلنة السلطة.

وجاء في المقال: جاءت نتائج انتخابات البرلمان الأوكراني كما توقعها العديد من علماء السياسة والاجتماع، بدقة.

كيف ستؤثر تركيبة الرادا الجديدة على العلاقات الروسية الأوكرانية؟ لم يتغير شيء من حيث المبدأ، وبالتالي، فلا ينبغي توقع أي تقدم، سريع خاصة، في العلاقات.

فبغض النظر عما يقال عن وصول أشخاص جدد إلى البرلمان الأوكراني، ينبغي الاعتراف بأنهم يحملون الأفكار القديمة نفسها. فها هو فلاديمير زيلينسكي يرفض تنفيذ اتفاقيات مينسك بصيغتها الموقعة. وحتى لو أراد ذلك فجأة، ففي التكوين الحالي للرادا، من الصعب للغاية تخيل إمكانية الحصول على الأغلبية الضرورية لتغيير القانون الأساسي للبلاد. وهذا ضروري أيضا من أجل تنفيذ اتفاقات النورماندي. من الصعب أيضا تخيل الحصول على أغلبية بسيطة في الرادا لتعديل قانون اللغات الذي يقف حجر عثرة في طريق اتفاقيات مينسك. وللسبب نفسه، لا ينبغي توقع حدوث تحسن جوهري في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا.

مقارنة بـ رادا الـ "ميدان"، يبدو البرلمان الأوكراني الحالي محترما أكثر، فأعضاؤه أكثر تربية وتعليماً. ولكنهم، في الوقت نفسه لا يقلون رديكالية عن سابقيهم. وليس لدي أي سبب للاعتقاد بظهور منطق سليم أكثر في البرلمان الأوكراني الجديد. كل ما في الأمر أن الأسلوب سيتغير، فسيتشاجر النواب ويحاصرون المنصة بدرجة أقل، وسوف يتصرفون وفق التقاليد البرلمانية السائدة..

كيف ينبغي أن يكون خط روسيا في هذا الوضع؟ أن نواصل بنشاط ما نقوم به الآن. لقد وسع الرئيس الفرص أمام الأوكرانيين للحصول على الجنسية الروسية. وتصر موسكو على الحوار المباشر، الذي تنص عليه اتفاقات مينسك، بين كييف ودونيتسك ولوغانسك. وإذا لم تتوقف أوكرانيا عن عرقلة هذا الحوار، والإيغال في التعجيز و"تعديل" صيغة النورماندي بإشراك أطراف من وراء المحيط، فسيكون من الضروري إثارة مسألة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. فروسيا لا تستطيع وغير ملزمة في أن تنتظر إلى ما لا نهاية حتى تتشكل في أوكرانيا سلطة طبيعية عاقلة هناك.

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