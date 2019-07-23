مقترحات البنتاغون لتغيير السلطة في بيلاروسيا غير واقعية

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء مع الأستاذ بجامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، جون هاربر.

وجاء في اللقاء: تم التعبير عن فكرة استئناف الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا في نهاية يونيو، خلال الاجتماع بين زعيمي الدولتين في أوساكا، وفي الـ 10 من يوليو، ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل، إطلاق المحادثات بهذا الشأن.

هل برأيكم ستتمكن روسيا والولايات المتحدة من بدء حوار استراتيجي؟

لدى هيل خبرة في قضايا الشرق الأوسط، والقضية الأكثر إلحاحاً هي إيران، لذلك قد تركز المناقشات على هذا الموضوع.

يعتمد مقدار تقدم النقاش بدرجة ما على الإرادة السياسية من أعلى (ترامب وبوتين)، وكذلك على الرأي العام وموقف الكونغرس، الذي ما زال حاليا خاضعا لتأثير المشاعر المعادية لروسيا بسبب أوكرانيا، وانتخابات العام 2016، بصورة خاصة.

لا أتوقع تقدما كبيرا قبل انتخابات العام 2020، وآمل أن لا تكون هناك أي علامات على تدخل روسيا في العملية السياسية الأمريكية، ما يمكن استخدامه كحجة ضد الحوار الأمريكي الروسي. في عموم الأحوال، أعتقد بأن ترامب لا يزال يأمل في التعاون الاستراتيجي مع روسيا في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بالصين، وهو التحدي الأكبر (أهم بكثير من روسيا) الذي يواجه الولايات المتحدة.

في ربيع العام 2019، نشر مركز Rand الأمريكي للأبحاث تقريراً، وكتب مؤلفوه أن الوسيلة الرئيسية لمواجهة الولايات المتحدة لروسيا هي "تغيير النظام في بيلاروسيا". في رأيك، ما مدى واقعية خطط الباحثين الأمريكيين؟

بحسبي هي غير واقعية عموما، بل غبية، لأنها ستسبب بلا شك ردة فعل روسية، شبيهة بما حدث في شرق أوكرانيا في العامين 2013 -2014. هذا "تفكير عتيق" يبدو أنه لم يتعلم شيئا من التاريخ القريب، وأشك في أنه يصلح كسياسة لإدارة ترامب.

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