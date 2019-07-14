الأسطول السادس الأمريكي يستعد لاصطياد الناقلات الروسية في البحر الأبيض المتوسط

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي ايشينكو، في "سفوبودنايا بريسا"، حول مخاطر أن تقوم السفن الحربية الأمريكية باحتجاز ناقلات نفط روسية في المتوسط.

وجاء في المقال: الحرب المديدة في سوريا، يمكن أن تكتسب أبعادا جديدة أكثر خطورة. ينتقل الحلفاء الغربيون في الحرب ضد بشار الأسد إلى استراتيجية جديدة. فمن المتوقع أن تتوقف عربات الجيش السوري القتالية التي تقضي على المقاتلين في شمال البلاد، في الأشهر القليلة المقبلة بسبب انعدام الوقود. لتحقيق ذلك، من وجهة نظر الولايات المتحدة وحلفائها، يجب في أقرب وقت ممكن إغلاق طرق إمدادات النفط والمنتجات النفطية إلى هذا البلد.

في الواقع، هناك طريقان فقط متبقيان: من إيران وروسيا. إيقاف ناقلة النفط العملاقة "جريس1" مع شحنة النفط الخام إلى سوريا في جبل طارق من قبل القوات البريطانية الخاصة في الـ 4 من يوليو 2019، ليس سوى الخطوة الأولى على هذا الطريق المحفوف بالمخاطر.

فمن غير المستبعد أن يحاول الأمريكيون فعل الشيء نفسه مع ناقلات نفط روسية تعبر مضائق البحر الأسود، وتنقل بنشاط كبير الخام والبنزين والديزل، من نوفوروسيسك إلى سوريا المحاربة، بما في ذلك، لطائراتنا في قاعدة حميميم، وللقوة البحرية الروسية الدائمة في طرطوس. ففي البنتاغون متأكدون من أن جزءاً كبيراً من هذا الوقود يسلّم إلى مقاتلي الأسد.

شيء من هذا القبيل، ورد على لسان المحلل في مركز الولايات المتحدة لدراسات الطاقة العالمية، جوليان لي، في مقال نشرته مؤخرا الطبعة الأمريكية من بلومبرغ. وجاء فيه: "لدى الحكومة السورية صديقان رئيسيان منتجان للنفط، إيران وروسيا. ونظرا لإغلاق الطرق أمام الأول، فقد تضطر إلى اللجوء إلى المسار الثاني. وهذا يمثل مجموعة جديدة من المخاطر المحتملة. فاحتجاز سفينة إيرانية في مضيق جبل طارق أمر، وإيقاف سفينة روسية في بحر إيجه أمر مختلف".

من الطبيعي أن تتم، على الأقل، مناقشة مثل هذا الاحتمال في الولايات المتحدة. وحينها، يناقشون درجة المخاطرة عند محاولة منع ناقلات النفط الروسية من الوصول إلى البحر المتوسط من نوفوروسيسك.

كونوا على ثقة: إذا قررت سفن الأسطول السادس الأمريكية، وحلفائها، الصعود إلى إحدى الناقلات الروسية، فلن يكون الأمر هينا على أحد في البحر الأبيض المتوسط..

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