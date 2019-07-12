السماء تساعد ترامب في إجاعة شعب كوريا الشمالية

"ترامب وكيم افترقا على فهم التجميد"، عنوان مقال فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استمرار واشنطن في محاولة تركيع بيونغ يانغ وإجاعة الشعب الكوري.

وجاء في المقال: ينتظر، في يوليو الجاري، استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على مستوى المسؤولين. فقد اتفق على ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون. لكن، لا اتفاق بين الطرفين على شروط اللقاء. فواشنطن تطالب بيونغ يانغ بتجميد جميع برامجها النووية، وبعدها يبدأ حوار حقيقي. هذا النهج، غير مقبول بالنسبة لبيونغ يانغ. فهي ترى أنها قامت بخطوة نحو أمريكا، بتوقفها عن اختبار القنابل النووية والصواريخ في العام 2017.

وكما ذكرت رويترز، يبدو أن اجتماع الزعيمين في المنطقة منزوعة السلاح قرّبهما. لكن المحللين السياسيين يرون أن الاختلافات والمشاكل في الواقع لم تتضاءل. فالولايات المتحدة، لا تريد تخفيف العقوبات عن كوريا الديمقراطية حتى تنفذ جميع مطالبها. ويفسّر الطرفان مصطلح "نزع النووي" بشكل مختلف. فـ بيونغ يانغ ترى أن هذا المفهوم يشمل المظلة النووية الأمريكية التي تحمي اليابان وكوريا الجنوبية. فيما تطالب واشنطن بيونغ يانغ بالتخلي عن الأسلحة النووية من جانب واحد.

إذن، فما الذي يمكن توقعه من المفاوضات الأمريكية مع كوريا الديمقراطية؟

في الإجابة عن سؤال "نيزافيسيمايا غازيتا"، أشار الأستاذ في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، غيورغي تولورايا، إلى أن الحكومتين تقومان بخطوات أولية في مكان عام قبل بدء المفاوضات؛ وترفعان عن عمد الرهان. فيما البيانات التي تم الإدلاء بها، لا تتيح القول إلى أي قرار يمكن أن يتوصل الطرفان.

وسبق أن صرح المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الديمقراطية، ستيفن بيغن، للصحفيين بأن الولايات المتحدة يمكن أن تستجيب لإيقاف كوريا الديمقراطية برنامجها النووي، بمساعدات إنسانية ورفع العلاقات الدبلوماسية، بالموافقة على فتح بعثات دبلوماسية في كلا البلدين.

كيف يمكن لبيونغ يانغ أن تستجيب لمثل هذه الوعود؟

نُشر غير قليل من المقالات في الصحف الغربية واليابانية تفيد بأن إنتاج كوريا الشمالية الزراعي عانى كثيرا من الكوارث الطبيعية، ما وضع البلاد على شفا مجاعة. وهذا يعني أن كيم جونغ أون، سوف يضطر إلى تقديم تنازلات.

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