5 استنتاجات من قمة أوساكا: كيف أثبتت صيغة "العشرين" ضرورتها

عنوان مقال إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيا"، حول أهم ما خلصت إليه قمة أوساكا في العلاقات الدولية.

وجاء في المقال: أعطت قمة مجموعة العشرين في اليابان شعوراً بمقاربة حلول وسط في العديد من النقاط المثيرة للجدل في السياسة العالمية.

الفاسدون بلا ملجأ

محتوى بيان قادة مجموعة العشرين شديد الأهمية، ليس من وجهة نظر تطبيقية، إنما من زاوية توجهات السياسة العالمية في الأشهر المقبلة. يبدو الجزء الاقتصادي مثيراً للاهتمام بشكل خاص لأن رؤساء دول مجموعة العشرين اتفقوا على رفض منح حق اللجوء لأولئك الذين فروا من بلادهم بتهمة الفساد.

استراحة في حرب الرسوم

في مجموعة العشرين، اتفق "الخضمان التجاريان"، ترامب وشي جين بينغ، على تأجيل تطبيق الرسوم الجديدة. حقق اجتماع أوساكا للصين نجاحا قصير الأجل، لكنه لم يقلل من الحواجز أمام التجارة التي أدخلها ترامب.

توقع "نتائج مذهلة"

قد يكون ترامب ضيفا في إحياء الذكرى السنوية المقبلة ليوم النصر. هذه إحدى نتائج محادثاته الشخصية مع الرئيس فلاديمير بوتين على هامش القمة. من الخارج، بدت محادثة الرئيسين أقرب إلى لقاء صديقين.

كما حلقت "روح أوساكا" فوق المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، إلى حيث اتجه ترامب بعد قمة العشرين. فقد اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية على تشكيل مجموعات عمل من المسؤولين لاستئناف المفاوضات بشأن القضية النووية، التي توقفت بعد فشل قمة هانوي.

رأسمال لترامب قبل الانتخابات

قال مدير مركز كارنيغي في موسكو، دميتري ترينين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "لقد تجزأت قمة العشرين إلى سلسلة من الاجتماعات الثنائية، لذلك من الصعب تصنيفها كقمة "العشرين". في الواقع، تركز الاهتمام كله على محادثات ترامب، مع شي وزعماء آخرين، بمن فيهم بوتين. أعتقد بأن ترامب، الذي لا تعجبه الاجتماعات المتعدد الأطراف، يستخدم هذه الاجتماعات، أولاً، من أجل العلاقات العامة، وثانياً، لخدمة أهدافه البعيدة. لديه هدف تحقيق تنازلات من الصين؛ وهدف التطبيع مع روسيا.. ولديه أيضا هدف تحقيق ما لم يتمكن أحد من أسلافه من تحقيقه من كوريا الديمقراطية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة