كيف يمكن أن تنقلب "كراهية الروس" على أصحابها إذا قررت روسيا معاقبة جورجيا

كتب ألكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول الخطوات التي تتخذها موسكو ضد تبيليسي، فهل تحتمل جورجيا خسارة مواردها الروسية؟

وجاء في المقال: مساء الجمعة، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر، من 8 يوليو، على الشركات الروسية نقل الركاب من أراضي روسيا إلى جورجيا. وما إن حل صباح السبت، حتى تناهت صرخات الاستياء من تبليسي. هذا القرار سيوقف تدفق السياح من روسيا إلى جورجيا وسيكون تأثيره كارثيا على الدخل.

العام الماضي، وصل عدد قياسي من السياح من روسيا إلى جورجيا، وبلغ المسجل رسميا منهم أكثر من 1.4 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلث إجمالي حركة السياحة في جورجيا.

وفي الصدد، قال أستاذ العلوم الاقتصادية نيكيتا كريتشيفسكي، لـ"كومسومولسكايا برافدا":

لا أستطيع الجزم بأن روسيا ستتخذ عقوبات اقتصادية ضد جورجيا على خلفية الأحداث الأخيرة، أما المتأكد منه فهو أن قطع العلاقات التجارية مع روسيا سيكون مؤلما جدا لجورجيا. أكثر من 15 % من الصادرات الجورجية تذهب إلى روسيا. فيما سيكون انعدام العلاقات التجارية مع جورجيا غير محسوس تقريبا في روسيا.

كان يمكن لتبيليسي أن تحاول التقليل من احتمال حدوث ذلك، لو اتخذت إجراءات ملموسة ضد هجمة كراهية الروس في الشارع.. لكن من الواضح أن أحداً من القيادة الجورجية لن يتخذ مثل هذه الخطوات. وهم ببساطة لا يعرفون كيف يعترفون بذنبهم أو خطأهم على الأقل. هذا، على الرغم من أن روسيا في الواقع لم تحتل أوسيتيا الجنوبية أو أبخازيا، إنما اعترفت بهما فحسب وضمنت سيادتهما.

أما المدير العام لمركز المعلومات السياسية، أليكسي موخين، فقال:

أعتقد بأن ما يحدث في جورجيا ليس ارتجاليا على الإطلاق، ولا عفويا، إنما استفزاز جيد الإعداد.

في رأيي، المطلوب من هذه الاحتجاجات، كما أرادها منظموها، أن تصرف انتباه روسيا عن الوضع المحيط بإيران. بالنسبة إلى جورجيا نفسها، تكمن المأساة الحقيقية في أن مؤسستها السياسية مأخوذة بالولايات المتحدة، فيما واشنطن لا يعنيها وجود جورجيا.

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