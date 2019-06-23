الولايات المتحدة تتدرب في أمريكا الجنوبية على ضربة لروسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب أليكسي نيتشايف ويوري زايناشيف، في "فزغلياد"، حول هجمات الكترونية أمريكية قطعت الكهرباء في ثلاث دول لاتينية معا، كتدريب على ضرب أنظمة الطاقة في روسيا.

وجاء في المقال: أكدت الاستخبارات الروسية بشكل غير مباشر ما سربته "نيويورك تايمز" عن أن المخابرات الأمريكية قامت بتنشيط الهجمات الإلكترونية ضد أنظمة إدارة البنية التحتية في روسيا، محاولة ضرب أنظمة الطاقة والنقل والمصارف. تزامن هذا الخبر مع انقطاع غير مفهوم للكهرباء في ثلاث دول، في وقت واحد: الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

وفي الصدد، قال النائب الأول لرئيس أكاديمية المشكلات الجيوسياسية، قسطنطين سيفكوف، لـ "فزغلياد": "في المسائل الروحية، هناك مصادفات، أما في الشؤون العسكرية فكل شيء ملموس. أي أحداث تحصل هي نتيجة إجراءات محددة. كان ذلك هجوم قراصنة على نظام الطاقة الأرجنتيني. وعلى الأرجح، تدرب الأمريكيون على زعزعة استقرار الوضع في المنطقة".

كما أن سيفكوف لم يستبعد أن يقوم القراصنة العسكريون الأمريكيون، مستقبلا، بمهاجمة شبكة الكهرباء الروسية بشكل خطير، فقال: "من الناحية الفنية، هذا ممكن. إنما لو نفذوا بالفعل هذه الهجمات، لكنا شعرنا بها على شكل انقطاعات في محطات توليد الطاقة. ولكن، حتى الآن لم يحصل ذلك". وروسيا، في حال تعرضها لهجمات سيبرانية، يمكن أن ترد بالمثل.

ومن جهته أستاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو الحكومية، أندريه مانويلو، قال: "إذا حاولت الولايات المتحدة أن تفعل في بلدنا ما فعلته في فنزويلا، أي الهجمات الإلكترونية الناجحة على منشآت الطاقة، فإن روسيا سترد بقوة ليس فقط في الفضاء الإلكتروني، إنما وفي الواقع".

ووفقا له، فإن التعطيل المتزامن لمحطات الطاقة في روسيا يمكن أن يؤدي إلى كارثة تقنية. فقال: إذا استهدفت الهجمات المنشآت النووية، فسيكون ذلك تهديدا مباشرا لأمن البلاد مع عواقب أكثر خطورة. وبالتالي، فرد روسيا سيكون أقسى ما يمكن".

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