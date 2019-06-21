تركيا لا ترفع يدها عن ثروات البحر الأبيض المتوسط

كتبت فيميدا سليموفا، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول دعوة الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى وقف التنقيب عن النفط قرب شواطئ قبرص.

وجاء في المقال: قد تواجه تركيا عقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب أنشطة التنقيب قبالة ساحل قبرص، في منطقة تعتبرها الأخيرة منطقتها الاقتصادية الحصرية. تستعد بروكسل لفرض عقوبات ضد أنقرة بعد أن طالبت قبرص واليونان الاتحاد الأوروبي بزيادة الضغط عليها. فيما أعلنت تركيا أنها لا تنوي التراجع، بل سوف ترسل سفينة حفر ثانية إلى البحر المتوسط. ويلاحظ الخبراء أن لدى تركيا مجالا كبيرا للمناورة.

وفي الصدد، قال رئيس تحرير مجلة "أسئلة التاريخ"، بيوتر اسكندروف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، إن فرص بروكسل محدودة للغاية للتأثير في سياسة أنقرة، انطلاقا من وضع الحوار الأوروبي التركي المجمد. وإن موقف الولايات المتحدة سيلعب دورا أكبر في هذه القضية.

وهو يرى أن المواجهة ليست بين المكونين اليوناني والتركي في قبرص، إنما بين تركيا واليونان. في الوقت نفسه، لأنقرة مصلحة في عدم جر قبرص إلى المواجهة، بينما لليونان مصلحة في إظهار نفسها كلاعب دولي مؤثر.

يعود تصعيد أنقرة الحالي خطابها إلى عدة عوامل: العامل الأول، وفقا لـ اسكندروف، هو المأزق الذي وصلت إليه تسوية المسألة القبرصية؛ والثاني هو الأزمة الحالية في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وكذلك في العلاقات مع شركاء تركيا الأوروبيين في الناتو. فأنقرة تسعى من خلال التصعيد إلى كسب ورقة في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا، سواء بخصوص شراء الأسلحة الروسية والأمريكية أو بمستقبل القاعدة العسكرية الأمريكية في تركيا..

ووفقا لضيف الصحيفة، تسعى تركيا كذلك إلى أن تصبح لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة الأوروبية، ليس فقط كبلد عبور لموارد الطاقة، إنما والتحكم بمنابع الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط.

ويشك اسكندروف في وصول الأمر إلى اشتباكات مسلحة مباشرة بين أثينا وأنقرة، محيلاً إلى آليات الردع داخل الناتو، ولدى الولايات المتحدة.

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