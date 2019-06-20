وول ستريت جورنال: إرهابيو "داعش" و"القاعدة" يستغلون ثغرات للاستفادة من الأموال المجمدة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن عناصر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" المدرجين على قوائم الإرهاب الدولية استغلوا من ثغرات قانونية للاستفادة من أموالهم المجمدة.

وجاء في مقال لـ "وول ستريت جورنال" أن الثغرات في الإجراءات الخاصة بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، سمحت لإرهابيين من "القاعدة" و"داعش" وأنصارهم مدرجين على القائمة السوداء للإرهاب من الاستفادة من حساباتهم المصرفية على الرغم من تجميد الأمم المتحدة لأصولهم، وفقاً للوثائق التي استعرضتها الصحيفة ومصادر مطلعة لها.

ومن بين هؤلاء الذين تمكنوا من الوصول إلى أموالهم خليفة السبيعي، وهو ممول قطري تقول الولايات المتحدة إنه قدم منذ فترة طويلة دعما ماليا لقادة "القاعدة" البارزين، بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.

وتمت إضافة السبيعي إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة للإرهاب في عام 2008، لكن الأمم المتحدة سمحت له منذ ذلك الحين بأخذ ما يصل إلى 10 آلاف دولار شهريا من الحسابات المجمدة "للضروريات الأساسية"، وفقا للوثائق والأشخاص المطلعين على الأمر، فيما لم يستجب السبيعي لطلبات التعليق على الموضوع.

وأظهرت سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سمح للأفراد المدرجين في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم، حيث تم الموافقة على 71 طلبا من أصل 72 بين عامي 2008 و2018.

لكن من المحتمل ألا يعبر هذا الرقم تماما عن عدد المرات التي استخدم فيها الأفراد المدرجون في القائمة السوداء حساباتهم المصرفية، علما بأن مجلس الأمن أدرج أكثر من 250 شخصا على القائمة السوداء كأعضاء في تنظيم "القاعدة" أو "داعش" أو مؤيدين للتنظيمين. ويعتقد أن الكثيرين منهم تمكنوا من الاستفادة من حساباتهم، حيث سمحت لهم بلدانهم بذلك دون حتى طلب إذن من مجلس الأمن.

ويشار إلى أن الإعفاءات في هذا المجال تمنح بسهولة لمن يطلبها دون الرقابة الكافية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن إجراءات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمنح الإعفاءات تعتبر سرية، تم الكشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بوصول السبيعي إلى أمواله المجمدة.

وظهر حساب السبيعي بين السجلات في قاعدة بيانات مسربة من بنك قطر الوطني، وفقا لتحليل قاعدة البيانات الذي اطلعت عليه "وول ستريت جورنال". وأقر البنك باختراق أنظمته من قبل هاكرز مجهولين في عام 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنك قطر الوطني ومتحدث باسم سفارة قطر لدى الولايات المتحدة رفضا التعليق على الموضوع المتعلق بالسبيعي.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن خليفة السبيعي أدين غيابيا في عام 2008 في البحرين بتهمة تمويل الإرهاب وتسهيله، ثم تم القبض عليه في قطر وسجنه لمدة ستة أشهر، حسبما ذكرت الأمم المتحدة.

وبعد إطلاق سراحه، قالت الأمم المتحدة إن السبيعي قد تواصل مع عملاء "القاعدة" واستأنف جمع الأموال لدعم المجموعة، وتواصل كذلك مع العملاء في إيران في 2009 و2011 وطوال عام 2012 ، وأرسل أموالا إلى كبار قادة "القاعدة" في باكستان حتى عام 2013.

وانتقد مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة الأمريكية الحكم على السبيعي لمدة ستة أشهر، معتبرين اياه خفيفا للغاية. وقال محللون أمنيون أمريكيون إن تأكيدات قطر أنها ستراقب أنشطة السبيعي تبدو مخيبة للأمل بعد إعلان الأمم المتحدة أنه واصل نشاطاته.

وقالت مصادر لـ "وول ستريت جورنال" إن بعض المسؤولين الأمميين يسعون إلى تعديل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267 الصادر في عام 1999 حول منع الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من الحصول على مبالغ مالية كبيرة. كما يسعون إلى تعزيز إجراءات الرقابة وفحص البيانات المالية بدقة أكثر.

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