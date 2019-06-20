مات زعيم "الربيع العربي" محمد مرسي

تحت العنوان أعلاه، نشرت كومسومولسكايا برافدا، مقالا تستعرض فيه محطات من حياة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي وافته المنية في قاعة المحكمة.

وجاء في المقال: في الـ 17 من يونيو، توفي الرئيس السابق لبلد الأهرامات، محمد مرسي، في القاهرة. لقد حدث ذلك مباشرة في "قفص الاتهام" في جلسة المحكمة، حيث تم النظر في واحدة من القضايا العديدة ضده. وعلى الرغم من أن مرسي من 6-7 سنوات فقط، شكل بالنسبة لكثيرين "وجه الربيع العربي" و"أملا جديدا بديمقراطية مصرية"، لكن يبدو أن الدكتور السابق في العلوم بجامعة جنوب كاليفورنيا نسي كلمات الثائر الفرنسي (جورج جاك) دانتون (الذي أُعدمه رفاقه): "الثورة تأكل أبناءها".

ولّدت خطوات الرئيس الجديد الأولى، لدى المصريين، سؤالاً بسيطاً: ما الفرق بين مرسي ومبارك؟ فأحد أكثر قرارات الدكتور إشكالية كان محاولة تغيير الدستور، ومنح الرئيس (أي نفسه) الحق باسم "مصلحة الثورة" بإصدار قوانين، لا يحق للبرلمان أو المحكمة العليا الطعن فيها.

وهكذا، يكون المتخرج في الجامعة الأمريكية قد ألغى عمليا أساس الديمقراطية، أي فصل السلطات. في موازاة ذلك، استمر الدكتور في التجريب مع المتطرفين الإسلاميين. ولكنه لم يأخذ في عين الاعتبار أهم العوامل. فالجيش، في معظم بلدان الشرق الأوسط، هو أحد الركائز الرئيسية لعلمانية الدولة، بل للدولة عموما.

وهكذ، قرر الجيش عدم انتظار خطوات الدكتور التالية، وأطاح به في العام 2013، عبر انقلاب غير دموي نسبيا. لعب فيه المشير عبد الفتاح السيسي الدور الرئيس. فقام بحظر الإخوان المسلمين، وفي العام التالي فاز في انتخابات رئاسية استثنائية.

الباحثة السياسية ناتاليا إليسييفا: "التصعيد ممكن":

كان مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ بلاده. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فكان ممثلا لجماعة الإخوان المسلمين، فرض على مصر حكما إسلاميا. وقد أدى ذلك إلى استياء شعبي وإلى إطاحة الجيش به. ولكن عقب ذلك، تفاقمت علاقات الحكومة الجديدة مع جماعة الإخوان المسلمين. والوفاة المفاجئة لمرسي ​​(التي وصفتها الجماعة بالقتل) لن تخفف حدة الصراع، بل ستؤدي إلى طروحات مختلفة حول قتله، وتصعيد لاحق للمواجهة بين الحكومة والجماعة غير المحظورة. لذلك، فالاستقرار، لا يزال بعيد المنال في مصر، كما هو الحال في الشرق الأوسط بأسره.

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