الأسد يهاجم جيش أردوغان ويجر على نفسه ردا قاسيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت ليوبوف شفيدوفا، في "سفوبودنايا بريسا"، حول توعد أنقرة بالرد على ما تسميه استفزازات الجيش السوري في إدلب.

وجاء في المقال: هاجمت وحدات من الجيش العربي السوري مؤخرا مواقع للقوات التركية في محافظة إدلب السورية، الخارجة عن سيطرة دمشق منذ فترة طويلة. في هذه المحافظة، استولت مختلف الجماعات المناهضة للحكومة، ومعظمها إرهابية على السلطة.

أما الهجوم على مواقع الأتراك فهو الثاني في الأيام القليلة الماضية. وفي الصدد، قال الباحث السياسي والمستشرق الروسي أوليغ غوشين، لـ"سفوبودنايا بريسا":

أعتقد أن الإرهابيين، من مكان ما بالقرب من نقطة المراقبة التركية، أطلقوا صاروخا أو صاروخين على المواقع السورية، ثم اختبأوا بسرعة. بالطبع، رد جنود الأسد على الضربة بنيران الهاون. قد يبدو غريباً أن المنطقة التي تعرضت للرد ليست تلك التي انطلق منها الهجوم، ولكن من يعرف العرب يمكنه فهم ذلك. ففي كثير من الأحيان، بالنسبة لهم خمسين مترا إلى اليمين أو اليسار، لا تعني شيئا. ومع ذلك، هناك ذنب يتحمله الأتراك أنفسهم هنا، فلماذا يسمحون للجماعات المسلحة بالاقتراب من منشآتهم العسكرية الخاضعة لحراستهم؟ إنه أمر خطير يستدعي مثل هذه الحوادث.

ألا تفترض أن الجيش السوري هاجم الجيش التركي عن قصد؟

لا أعتقد أنهم وصلوا إلى هذا الحد. بالطبع، هم شباب يائسون، لكن من المستبعد أن يقدموا على معركة مباشرة مع الأتراك. فهم يدركون، ولو قليلا، أي زوبعة يمكن أن تندلع في حال التصعيد.

هل هذا الاستفزاز في إدلب يهدد بالتصعيد؟

لا. لم يتم بناء هذا التحالف الثلاثي الأطراف، بين روسيا وتركيا وإيران، على مدى طويل، لكي يسمح لبعض رجال العصابات بتدميره. أعتقد أن الأطراف ستكون قادرة على الاتفاق. بالطبع، لكل جهة أهدافها واهتماماتها الخاصة، لكنهم معا يمكن أن يحققوا نجاحا أكبر.

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