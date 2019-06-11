يدفعون روسيا إلى أفغانستان ثانية عبر وعود حلوة بالصداقة

تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون تشابلين، في "سفوبودنايا بريسا"، حول استغلال "شقيقات" روسيا السوفييتيات السابقات علاقتهن مع موسكو، واللعب على الحبلين.

وجاء في المقال: رمضان هذا العام، كان الأكثر دموية في أفغانستان: لقي حوالي ثلاثمائة شخص مصرعهم في عشرات التفجيرات. ففي كابول وحدها، قتل أربعون شخصا، بينهم عسكر ورجال شرطة ومدنيون...

ينظم الهجمات الإرهابية كل من تنظيم الدولة وطالبان، المتحاربتان فيما بينهما من جهة ومع الحكومة من جهة أخرى.

ففي مارس الماضي، أعلن مدير جهاز الأمن الروسي، الكسندر بورتنيكوف، أن عصابات تنظيم الدولة تحشد مقاتليها في شمال أفغانستان (بالقرب من الحدود مع طاجيكستان).

وفي العام 2016، زار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تركمنستان، وعرض المساعدة في تعزيز الأمن على حدود البلاد. إلا أن الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، رفض المساعدة. كما أن طاجيكستان التي تعد الحليف العسكري والسياسي الأهم لروسيا في منطقة آسيا الوسطى، تمارس لعبة مزدوجة. ذلك ما يراه خبير معهد الاستراتيجية القومية، رئيس سليمانوف.

فقال: يلاحظ مشهد شديد الحقارة: روسيا تدافع عن حدود طاجيكستان من اختراق الإسلاميين لها من أفغانستان، وتحاول التفاوض مع طالبان، التي لا تزال تعد إرهابية في روسيا، مغامرة بخسارة سمعتها نتيجة لذلك، فيما في دوشنبه يثرثرون، في هذه الأثناء، مع الأمريكيين، من خلف ظهر موسكو.

مكسب طاجيكستان من "الصداقة"، مع روسيا واضح للعيان، فروسيا تساعد الدول المتاخمة لأفغانستان، مع أن "طالبان"، و"تنظيم الدولة" لا يشكلان خطرا مباشرا على روسيا.

الهزيمة الحتمية لتنظيم الدولة في سوريا، لا تعني أن مشكلة التطرف الإسلامي ستزول في العالم. ليس عبثا أن المحللين يتنبؤون بعودة تنظيم الدولة.. إلى الحياة في مناطق جديدة في العالم، كلما قضي عليه في منطقة أخرى، ويرون أفغانستان المتاخمة لجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة كأحد ثلاثة أقاليم يمكن أن ينبعث فيها التنظيم.

وليس غريبا أن سلطات جمهوريات آسيا الوسطى تحتاط من الخطر الداهم المحتمل. ومن هنا تأتي الاتصالات الدائمة مع الجيشين الروسي والأمريكي طلبا لدعمهما.

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