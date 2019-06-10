لفتت صحيفة "القبس" الكويتية إلى أن وسائل الإعلام السعودية أذاعت خبرا نشرته شبكة "سي إن إن" عن إطلاق السعودية برنامجا للصواريخ بمساعدة الصين، وأن الرياض لم تنف هذه الأنباء.

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وأشار تقرير مطول للصحيفة الكويتية إلى أن "منطقة الخليج تشهد منذ عشرات السنوات سباقا للتسلح، وباتت من أكثر المناطق المعسكرة في العالم".

وذكرت أيضا أن التنافس بين الجيران في المنطقة سيؤدي إلى سباق تسلح "من شأنه أن يضاعف إمكانية اندلاع حرب واسعة النطاق تغذيها دوامة الخوف من الآخر وانعدام الثقة".

ونقلت "القبس" عن المحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله قوله في هذا السياق إن "شاه إيران دفع المنطقة نحو سباق تسلّح تقليدي، ليؤكد أنه شرطي الخليج العربي، ونظام إيران التوسعي يجر المنطقة نحو سباق نووي وصاروخي ليؤكد أنه شرطي المنطقة".

وشدد المحلل السياسي الإماراتي على أن "ما لا تدركه إيران أن دول الخليج العربي لن تقبل بإيران كشرطي المنطقة وستجاريها سلاحا بسلاح وصاروخا بصاروخ وقنبلة بقنبلة".



وحذر عبد الخالق من اندلاع "حرب رابعة في الخليج العربي"، على خلفية دخول المنطقة "مرحلة تسلح جديدة بسبب السياسات الإيرانية".

وعلّق عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفة بالقول إنه "إذا صح الخبر، فالمسؤولية تقع على النظام الإيراني الذي جر المنطقة إلى هذه الحالة، والمملكة سبق أن حذرت وأنذرت بأنه إذا مضت إيران قدما في مشروعها النووي، فإنها قد تكون مضطرة لتبني نفس المشروع، لا من أجل العدوان، بل قوة ردع، مع أن المملكة سياستها قائمة على خلو المنطقة من السلاح النووي، ولكن إذا أصبحنا بين دولتين نوويتين إسرائيل وإيران وكلاهما معاديتان للأمة العربية، فلا نريد أن نكون فريسة سهلة لأي منهما أو لكلتيهما مجتمعتين".

المصدر: "القبس"

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