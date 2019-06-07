أمريكا تختار المكان الذي ستحارب فيه روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه زاخارتشينكو، في "سفوبودنايا بريسا"، حول استعداد دونالد ترامب للتضحية بأوروبا على مذبح الحرب مع روسيا.

وجاء في المقال: هناك خطر نشوب نزاع مسلح بين روسيا والولايات المتحدة. والاحتمال الأكبر، أن لا يحدث ذلك في سوريا، أو في الشرق الأوسط عموما، إنما في أوروبا. وبشكل أكثر تحديداً، إما داخل حدود أوكرانيا، أو في أراضي بيلاروسيا، في حال حدوث أزمة، وربما في إحدى المناطق بين الناتو وروسيا.

ذلك ما تحدث عنه الأستاذ بجامعة كولومبيا بنيويورك، روبرت ليغفولد، في منتدى لوكسمبورغ لمنع الكوارث النووية.

ووفقا له، للحيلولة دون التطور المأساوي للأحداث، يجب على روسيا والولايات المتحدة زيادة مستوى الثقة بينهما. إلا أن هذا الاحتمال معقد بسبب حقيقة أن روسيا تواجه سياسة ثلاثية الاتجاهات من جانب الولايات المتحدة. فقال: "هناك ترامب نفسه، وهناك الكونغرس، حيث يتم التركيز بشكل رئيس على العقوبات، وهناك وزارة الخارجية والبنتاغون وغيرها من الإدارات".

وفي الصدد، قال رئيس قسم الدراسات الأمريكية في كلية العلاقات الدولية بجامعة سان بطرسبورغ الحكومية، أستاذ العلوم التاريخية، بوريس شيريايف:

تصدر مثل هذه التصريحات منذ فترة طويلة. ووفقا لعسكريينا، فإن الولايات المتحدة تستعد لحرب كبيرة منذ العام 2005، وتطور تكتيكات وأنواع جديدة من الأسلحة.

الولايات المتحدة، تنزلق إلى أزمة سياسية جدية أخرى (ولهذا السبب يتحدث الخبراء الغربيون عن ثلاث سياسات أمريكية تجاه روسيا في آن واحد)، على غرار ما شهدته في منتصف القرن التاسع عشر عشية حربها الأهلية، وما شهدته روسيا في العام 1917.

ويرى شيرياف أن أمريكا، رغم كل حديثها عن "الديمقراطية الحقيقية"، تحكمها "تكتلات"، ويجري الحديث عن ذلك بشكل أكثر صراحة في الآونة الأخيرة حتى داخل الولايات المتحدة. ولكل من هؤلاء "الموظفين المتنافسين" وجهات نظر وخطط خاصة بالعلاقات الروسية الأمريكية. إنما، وعلى الرغم من الاختلافات بينهم، فهم جميعا يشعرون بروسيا عظمة في حلوقهم تسد طريقهم إلى الهيمنة العالمية. هكذا، في وقت ما، فكرت إنجلترا الفيكتورية وفرنسا النابليونية وألمانيا الهتلرية.

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