تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر براتيرسكي، في "غازيتارو"، حول خصوصيات العلاقات الروسية الصينية، الاقتصادية والعسكرية، على خلفية زيارة الزعيم الصيني إلى روسيا.

وجاء في المقال: سيزور الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا، يومي 5 و 7 يونيو، بدعوة من الجانب الروسي، وسيشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. يولي كلا البلدين أهمية خاصة لهذه الزيارة، فالبلدان يحتفلان هذا العام بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وفي الصدد، قال مدير معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي لوزيانين، إن كلا البلدين يعتزان باستقلالهما ويؤكدان ذلك بقوة في سياساتهما، وأن "الصين ليست الشقيق الأكبر لروسيا، وروسيا ليست الشقيق الأكبر للصين". وأشار إلى أن كلا الدولتين تسعى جاهدة من أجل إرساء نظام في أوراسيا الكبرى لا يقوم على هيمنة الولايات المتحدة.

يجري الحديث عن آفاق تعزيز التفاعل بين الصين وروسيا على خلفية الضغوط الاقتصادية الأمريكية المتزايدة على الصين. ففي ظل ظروف المواجهة اليوم، تتاح للبلدين فرصة لتطوير علاقاتهما الاقتصادية.

في الوقت نفسه، فإن الجزء الطاغي من الصادرات الروسية إلى الصين حتى الآن هو المواد الخام المعدنية، بينما لا تتجاوز حصة الآلات والمعدات 1%.

والمشكلة هي أن معظم استثمارات الصين في روسيا أموال عامة، فرجال الأعمال الصينيون لا يقدمون على الاستثمار في روسيا بسبب الخوف من العقوبات الأمريكية. ويرى الخبراء أن هذه المشكلة يجب حلها بطريقة ما، عبر آلية مماثلة لتلك التي أنشأتها دول الاتحاد الأوروبي للتجارة مع إيران.

العلاقات المعقدة، وأحيانا الصدامية بين الولايات المتحدة وروسيا، تمس الصين بشكل غير مباشر. ففي واشنطن لا يخفون أنهم يرون في كلتا الدولتين تهديدا عسكريا. في الوقت نفسه، لا تخفي واشنطن أنها تأمل في مساعدة موسكو لجعل بكين تجلس على طاولة المفاوضات حول معاهدة جديدة بشأن الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى التي يريد ترامب إبرامها، بعد الانسحاب من معاهدة العام 1987.

وفي الصدد، يرى نائب رئيس خدمة معلومات المعاهدة، الجنرال يفغيني بوجينسكي، أن مشاركة الصين في المعاهدة الجديدة أمر مستحيل من دون الهند وباكستان اللتين تملكان أسلحة من هذه الفئة في الخدمة.

وفقا لبوجينسكي، فإن روسيا والصين اليوم ليستا على استعداد لتقديم المساعدة العسكرية لبعضهما البعض. لكنه لا يستبعد الوصول إلى ذلك إذا تطور الوضع في العالم كما يتطور الآن.

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