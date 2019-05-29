ما الذي تستطيعه "كتلة بوتين" في البرلمان الأوروبي

تحت العنوان أعلاه، كتب بيوتر أكوبوف، في "فزغلياد"، حول نمو حصة اليمينيين القوميين والمتشككين الأوروبيين المتهمين بخدمة بوتين في البرلمان الأوروبي.

وجاء في المقال: وفقا لنتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، سيكون هناك ما يسمى بـ "كتلة بوتين". هذه ليست من اختراعات "الدعاية الروسية"، لكنها تكهن التكامليين الأوروبيين الذين حاولوا ترهيب الناخبين قبل الانتخابات، بالخطر الروسي.

ومع كل عام سوف يزداد دعم الداعمين للمتشككين الأوروبيين، فيما جماعة التكامل الأوروبي عاجزون عن فرملة هذه السيرورة، لعجزهم عن تقديم صورة جديدة وجذابة عن أوروبا المستقبل. لذلك، لا يمكنهم سوى إخافة الناخبين بـ "الخطر الرهيب" الذي يحمله القوميون الأوروبيون، الذين يتحدثون عنهم كـ "كخدم للشيطان". الدور الذي يشغله بوتين كالعادة.

وهكذا، فليس صدفة ما جاء في البيان الذي أدلى به عشية الانتخابات، في التايمز، غي فيرهوفشتات، رئيس الوزراء البلجيكي السابق والقائد الحالي لتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا (ثالث أكبر فصيل في البرلمان الأوروبي): "إذا فشل القادة الأوروبيون في وقف التوجه الشعوبي، فسيتم تدمير الاتحاد الأوروبي نتيجة للانقلاب القومي المدعوم من روسيا في انتخابات العام 2024".

واقع أن الدول الأربع التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي في حالة غير مواتية للتكامليين الأوروبيين، يشكل تحديا جديا للمشروع برمته، المتمثل في إنشاء أوروبا موحدة. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو محاولة تحميل بوتين وترامب المسؤولية عن مشاكلهما.

بالفعل، ترامب لا يحتاج إلى اتحاد أوروبي قوي. وبشكل عام، وهو ليس ضد انهياره، ما يسهّل "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى". كما لا يعجب بوتين أن الألمان والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم من الأوروبيين، الداعين، فرادى، إلى تطوير العلاقات مع روسيا، يتحولون، مجتمعين، إلى رهائن لـ "التضامن الأطلسي"، الذي لا علاقة له بالمصالح الأوروبية.

لكن، لا بوتين ولا ترامب يملكان أي تأثير، سواء على عمليات عموم أوروبا أو على الوضع في الدول الأوروبية الرئيسية، من ذلك الذي تملكه النخب الأوروبية الحالية، التي تؤيد الاندماج الأوروبي وصولا إلى إلغاء الدول القومية. وسياساتهم بالذات، على الصعيدين الوطني والأوروبي، هي التي أدت إلى زيادة استياء الناخبين وزيادة شعبية السياسيين القوميين والمتشككين الأوروبيين. فبتجاهل مطالب هؤلاء، ووصفهم بـ "الفاشيين" و"الأغبياء المفيدين لبوتين"، تقود المؤسسة الحاكمة إلى تفاقم مشكلاتها والمشاكل الأوروبية المشتركة. وفي هذه الظروف، ستنمو حصة القوميين الأوروبيين، من انتخابات إلى أخرى.

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