ميدان سوداني: رئيس البلاد معتقل والسلطة بيد الجيش

تحت العنوان أعلاه، كتب إيلنار باينازاروف، في "إزفستيا"، حول الانقلاب العسكري في السودان على عمر البشير وما قد ينتظر البلاد.

وجاء في المقال: الرئيس السوداني عمر البشير جُرّد من سلطاته واعتقل، والسلطة في البلاد تحت سيطرة العسكر. أعلن ذلك رسمياً وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، الذي ترأس المجلس العسكري. وقال إن الجيش سيحكم الدولة لمدة عامين حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في السفارة الروسية في الخرطوم، قالوا لـ "إزفستيا" إن الوضع في البلاد لا يزال هادئا ولا حاجة لإخلاء السفارة.

وفي الصدد، قال الخبير في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، فلاديمير فيتين، إن الوضع في السودان لا ينبغي مقارنته بأحداث "الربيع العربي" أو محاولة الانقلاب في فنزويلا. فالتوتر في البلاد ... مرتبط حصريا بأجندة داخلية، ولا معنى للبحث عن أي تدخل أجنبي هنا.

وأضاف فيتين: "الدول المحيطة، بما في ذلك مصر وإثيوبيا، مهتمة باستقرار هذه الدولة الكبيرة، التي لها موقع استراتيجي في المنطقة وعلى البحر الأحمر.. وعمر البشير كان يناسب، دول المنطقة. فقد أعاد العلاقات مع إثيوبيا وحل مشكلة مياه النيل الذي كان من الممكن أن يعانى بسبب تشييد الإثيوبيين سد النهضة، واتفقت تركيا مع السودان على إعادة بناء ميناء سواكين على ساحل البحر الأحمر. لدى أنقرة مصالح كبيرة هنا، لذلك فقد دعمت نظام البشير".

ووفقا لرئيس مجتمع الصداقة والتعاون التجاري مع الدول العربية، المستشرق فياتشيسلاف ماتوزوف، "لا يجدر توقع أن يتحول التصعيد الحالي إلى حرب أهلية. فليست المرة الأولى التي يحدث فيها انقلاب في السودان. منذ الستينيات، تتغير السلطة فيه كل 10-20 سنة تقريبا بانقلاب".

ولا يتوقع ماتوزوف إراقة الدماء وتصاعد العنف، لأن الجيش يسيطر على الموقف.

يشار إلى أن عمر البشير وصل إلى السلطة تحت شعار "الديمقراطية، التي لا تستطيع إطعام شعبها، لا تستحق البقاء"، وحينها كان 46% من السكان يعيشون تحت خط الفقر...

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