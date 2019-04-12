هيئة الطاقة الذرية لن تقف في وجه طموحات الرياض النووية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول بناء مفاعل نووي للأبحاث في السعودية.

وجاء في المقال: يُنتظر من المملكة العربية السعودية أن تتعهد بأن برنامجها النووي لن يكون ذا طابع عسكري. وقد تحدث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، عن ضرورة إبرام اتفاق مع الرياض بشأن الضمانات المتعلقة بالوقود النووي للمفاعل الأول. وقال أمانو إن إنشاء أول مفاعل في المملكة العربية السعودية ليس سراً. ووفقا له، أبلغت المملكة المنظمة عن نواياها في المجال النووي من خمس سنوات.

ويُعتقد بأن يُنجز إنشاء هذا المفاعل النووي تجريبي في المملكة قبل نهاية هذا العام. علما بأن الشركة الأرجنتينية INVAP هي التي تعهدت ببناء مفاعل الأبحاث السعودي. وفي المستقبل القريب، ينتظر الإعلان عن مناقصة لإنشاء وحدتين للطاقة في العام 2020 لأول محطة للطاقة النووية في البلاد. ومن بين المتقدمين المحتملين للحصول على حق بناء المحطة شركات من روسيا والولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا. أما الإدارة الأمريكية فكالعادة تريد هذه الفرصة للأمريكيين. ففي وقت قريب، سيتوجه وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، إلى المملكة العربية السعودية.

الحديث يدور عن مفاعل أبحاث، كما أشار الخبير العسكري، فلاديمير إيفسيف، فقال: "عادة ما تستخدم هذه المفاعلات للتحضير واكتساب الخبرة. أعتقد أن المفاعل السعودي ضروري بشكل أساسي لتدريب الكوادر، ومن غير المستبعد أن يتم تطوير شيء ما هناك." ومع ذلك، يرى إيفسيف إذا ظهرت لدى الوكالة أي أسئلة حول مفاعل المملكة العربية السعودية، فمن الضروري عدم الاكتفاء بعمليات تفتيش منتظمة، إنما وتثبيت كاميرات فيديو في الأماكن التي يتم فيها تفريغ الوقود. "هذا يسمح لنا بتحديد عدد عمليات التفريغ، وإذا تم تسجيل زيادة فيها، فسيثير ذلك شكوكا. وهكذا، فالحديث يجب ألا يقتصر على تفتيش المنشآت، إنما ويشمل تركيب كاميرات المراقبة".

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