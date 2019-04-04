نهاية فظيعة أم فظاعة بلا نهاية؟ ما مصير بريكسيت

تحت العنوان أعلاه، كتب غيورغي بيريزوفسكي، في "غازيتا رو"، حول تعثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في المقال: عدة أيام مضت على وجوب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا لم يحدث. تم تأجيل الموعد النهائي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق، وما زال من غير الواضح ما إذا كانت إرادة الشعب البريطاني ستنفذ أم. فغداً في الـ 4 من أبريل، ستحاول تيريزا ماي طرح مسودة اتفاقها بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على التصويت البرلماني، للمرة الرابعة.

سبق أن رفض البرلمان صفقة ماي المقترحة ثلاث مرات. آخر مرة جرى فيها التصويت كانت يوم الموعد النهائي الأولي، في الـ 29 من مارس.

كتبت وسائل الإعلام أن هذه هي الفرصة الأخيرة للندن لمغادرة الاتحاد الأوروبي بصفقة، إلا أنّ البرلمان فوّت الفرصة. صوت 344 نائبا ضد الاتفاقية، مقابل 286.

ومع ذلك، ففي هذه الحالة أيضا، يمكن رؤية تقدم. فعندما جرى التصويت على الصفقة أول مرة، أيد الاتفاقية 202 نائبا، وعارضها 432. وكانت تلك الهزيمة الأكبر للحكومة البريطانية منذ عشرينيات القرن الماضي.

إلا أن عدد النواب الذين سئموا من فظاعة بريكسيت اللانهائية والمستعدون لدعم الصفقة ، يزداد بعد كل تصويت.. يبدو أن ماي تحاول إنهاك البرلمانيين.

تتضمن صفقة ماي المقترحة الحفاظ على الشراكة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال الخدمات وتبادل البيانات. فسوف يتم الحفاظ على الوصول إلى الأسواق الأوروبية طالما أن القانون المالي البريطاني يتسق مع المعايير الأوروبية.

باختصار: ستظل المملكة المتحدة جزءًا من الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة، حتى نهاية العام 2020. وخلال الفترة الانتقالية، سوف تتفق لندن وبروكسل على معايير لمزيد من التعاون، وقبل كل شيء، على تجنب ظهور حدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. فمسألة حدود إيرلندا الشمالية هي أكثر ما يقلق معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة