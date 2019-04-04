فنزويلا أمام مواجهة قريبة: غوايدو بلا حصانة

"يحرمون غوايدو من الحصانة البرلمانية"، عنوان مقال فيميدا سليموفا، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اتهام زعيم المعارضة الفنزويلية بالتحريض على العنف ضد السلطات.

وجاء في المقال: خوان غويدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، يواجه حرمانا من الحصانة البرلمانية. فقد طلبت المحكمة العليا في البلاد ذلك من الجمعية الدستورية، التي فوضها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو بصلاحيات البرلمان (وتمت الاستجابة للطلب). ووفقا لرئيس قضاة المحكمة العليا، مايكل مورينو، ينبغي محاسبة غوايدو على الانتهاك الأخير لمنعه من مغادرة البلاد. كما أن زعيم المعارضة متهم بالتحريض على العنف ضد الحكومة واستخدام وسائل غير قانونية لتنظيم احتجاجات في الشوارع.

وقد أعلن غوايدو أن قرار المحكمة العليا يشكل اضطهادا وانتقاما سياسيا. ومن وجهة نظره، فإن السلطات لا تتمتع بهذه الصلاحيات.

ووفقا لفريق الاتصال الدولي حول فنزويلا، فإن القيود المفروضة على غوايدو تجعل من الصعب إيجاد طريقة سلمية للخروج من الأزمة. ذلك ما أعلنه الفريق عقب اجتماعه في الإكوادور.

وفي الصدد، قال نائب مدير معهد دراسات أمريكا اللاتينية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، دميتري روزنتال، إن حرمان غوايدو من الحصانة البرلمانية، يشير إلى محاولة مادورو ممارسة ضغط إضافي على المعارضة، على أمل كسر الحالة العالقة. وأضاف: "من الصعب تحديد عواقب هذا القرار. ذلك يتوقف على ما إذا كان مادورو مستعدا لاتخاذ خطوات جذرية، أي اللجوء إلى القوة".

ويرى روزنتال أن مادورو يزن بعناية جميع إيجابيات وسلبيات مثل هذا الإجراء، ويقوّم المخاطر المحتملة. فـ"إذا رأى في مرحلة ما أن الفائدة من استخدام القوة تتجاوز المخاطر، فإنه بالتأكيد سيفعل ذلك. على ما يبدو، في الوقت الراهن، يرى مادورو أن مثل هذه الخطوة تشكل خطرا عليه، فلا يلجأ إليها".

إلى ذلك، يُنتظر خروج أنصار الحكومة الحالية إلى الشوارع، بالتزامن مع خروج مظاهرة واسعة للمعارضة تحت شعار "عملية الحرية"، السبت القادم...

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