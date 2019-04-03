تهديد من الجو: القاذفات النووية الأمريكية تقترب من حدود روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان أبولييف، في "غازيتا رو"، حول وصول قاذفات نووية تابعة للولايات المتحدة إلى حدود روسيا الغربية، وتكرار الاستفزازات العسكرية في الآونة الأخيرة.

وجاء في المقال: الاثنين، الأول من أبريل، طارت القاذفة الاستراتيجية الأمريكية B-52H Stratofortress إلى حدود منطقة كالينينغراد الروسية. ووفقا لخدمة Flightradar، اقتربت الطائرة القادرة على حمل صواريخ كروز نووية من حدود هذه المنطقة الروسية (المفصولة عن الإقليم الرئيس للبلاد وتحيط بها الدول الأخرى) من جهة بولندا.

في الوقت نفسه، حلقت طائرة الاستطلاع الإلكترونية RC-135V التابعة لسلاح الجو الأمريكي بالقرب من منطقة كالينينغراد.

وقبل أسبوع من ذلك، في الـ 25 من مارس، قامت ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية B-52H Stratofortress بالطيران على بعد 150 كم من حدود كالينينغراد في بحر البلطيق.

وفي السياق، قال الصحفي الأسترالي جيمي سايدل، إن منطقة كالينينغراد أشبه بـ "سكين في حلق الناتو في بحر البلطيق". جاء ذلك في مقال له نشر العام الماضي على بوابة الأخبار News.com.au.

ووفقا له، تتسبب كالينينغراد بـ"صداع شديد"، لحلف الناتو في السنوات الأخيرة. فيأتي المقال على أن قاذفات القنابل والمقاتلات والغواصات والسفن الحربية الروسية تقوم بانتظام بإجراء تدريبات هناك على صراع عسكري محتمل مع الدول الاسكندنافية.

وقد تم نشر مجموعة قوية ومكتفية ذاتيا من القوات البحرية الروسية في منطقة كالينينغراد، بما في ذلك سفن مدفعية صغيرة من مشروع 21630 مع قاذفات رأسية من مجمع UKRS 3R-14 قادرة على حمل ثمانية صواريخ مجنحة من نوع "كاليبر".

وفي الصدد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردا على طلب التعليق على نشر صواريخ "إسكندر" في منطقة كالينينغراد، إن روسيا "لا تهدد أحدا"، ولها الحق السيادي الكامل في نشر أسلحة على أراضيها هناك.

كما قال نائب القائد العام السابق للقوات الجوية الروسية، الجنرال آيتيتش بيجييف، في حديث مع وكالة الأنباء الوطنية، إن الأمريكيين يعودون إلى تكتيكات الحرب الباردة. وأضاف: "خلال الحرب الباردة، حلق الخصوم باستمرار قرب حدودنا، بقوا في الهواء أياما فوق بحر البلطيق والبحر الأسود وفي الشرق الأقصى. لقد كانت ممارسة شائعة. على ما يبدو، تم إحياؤها، مع الخروج من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقريبة المدى، وبعد بياناتنا العسكرية والسياسية".

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