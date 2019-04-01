وداعا بوروشينكو: ماذا تحتاج روسيا من الانتخابات الأوكرانية

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل روستوفسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول استنقاع العلاقات الأوكرانية الروسية، وصعوبة إعادة اللحمة بين الشعبين.

وجاء في المقال: أي نتيجة للانتخابات الأوكرانية ستكون سيئة بالنسبة لروسيا.

يحب فلاديمير بوتين تكرار أن الذين يعيشون في روسيا وأوكرانيا شعب واحد. أنا لا أتفق مع أطروحة الرئيس الروسي هذه. ذات يوم، كنا حقا شعبا واحدا، لكننا لم نعد كذلك، أو أننا الآن في مرحلة طلاق نهائي لا رجعة عنه. الأخوة لا تستعاد. أمّا ما يمكن وما ينبغي استعادته فهو العلاقات الصحيحة ومتبادلة المنفعة بين جيران اضطراريين...

نحن، روسيا وأوكرانيا، لا فكاك لأحدنا عن الآخر. كسياسي ذكي وبراغماتي، يفهم بيترو بوروشينكو ذلك جيدا، أما كشخص يتجنب المجازفة ولا يهتم إلا بمصالحه الأنانية الضيقة، فإنه يسير في الاتجاه المعاكس تماما، على طريق تنازلات لا نهاية لها للقوى القومية والمتطرفة داخل المجتمع الأوكراني. يحوّل بوروشينكو باستمرار العلاقات بين موسكو وكييف إلى مستنقع، إلى وحل، يغدو الخروج منه أكثر صعوبة عاما بعد آخر.

فهل سيكون زيلينسكي زعيما أكثر طموحا ونجاحا من بوروشينكو؟ لست واثقا من ذلك.. ولكن أي قائد جديد لأوكرانيا سيجلب بالتأكيد شيئا ما جديدا. قد يكون الجديد إيجابيا وقد يكون سلبيا. لكن، على الأقل، ستتاح أمام البلدين فرصة مغادرة "مستنقع بوروشينكو" الكئيب واللانهائي. لهذا السبب أريد بشغف أن أقول وداعا لرئيس أوكرانيا الحالي، أريد ذلك، مع إدراكي أنه لن يغادر بسهولة.

إذا خرج بترو بوروشينكو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فإنه على الأرجح سيحاول في أسرع وقت ممكن إخراج أزمة حادة جديدة في العلاقات الروسية الأوكرانية. فلنعط الرجل حقه: إنه افضل من يتقن لعبة الاستفزاز.

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