"كيف يرى الأمريكيون حربهم غير النووية مع روسيا"، عنوان مقال ألكسندر سيتنيكوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول ضرورة الحذر من احتمال تعرض الوحدة العسكرية الروسية في فنزويلا للقصف.

وجاء في المقال: بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه مع فابيان روزاليس، زوجة المعارض الفنزويلي التابع لأمريكا خوان غوايدو، بتهديد روسيا علانية، مطالبا ضباطنا بمغادرة الجمهورية البوليفارية. فإذا لم تطع موسكو، فإنهم في الولايات المتحدة مستعدون لاستخدام "جميع الخيارات"، بما فيها العسكري، على ما يبدو.

في أمريكا، واثقون من أن نزاعا مسلحا بين الولايات المتحدة وروسيا في حال التخطيط السليم لن يؤدي إلى تبادل الضربات النووية، في حين أنه يحقق الأهداف السياسية المطلوبة. وعلى وجه الخصوص، تم شرح ذلك بالتفصيل في مقال الخبراء العسكريين: ناثان جينينغز وآموس فوكس وآدم تاليافرو، المعنون بـ " البنتاغون سيخطئ في الحرب القادمة"، عن الفكرة المنتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وفي روسيا، وهي أن الحروب الموضعية ممكنة في ظل استقرار السلام النووي.

بمعنى آخر، فإن البنتاغون قادر نظريا على إشعال حرب محلية مع الجيش الروسي على أراضي دولة ثالثة دون خوف من "رد نووي". على سبيل المثال، في فنزويلا، أن تضرب، لا سمح الله، القاذفات الثقيلة من طراز F-22 المباني التي يتمركز فيها عسكريونا. هل يؤدي ذلك إلى حرب نووية؟ يبدو أن الأمريكيين واثقون من أن الكرملين لن يضغط على "الزر الأحمر". على أية حال، فإن منظري وزارة الدفاع الأمريكية يتحدثون بشكل متزايد عن ذلك.

وبالتالي، ففيما كانت المواجهة الكامنة بين الولايات المتحدة وروسيا ممكنة حتى وقت قريب في ما يسمى بالنزاعات الهجينة، فإن الأمريكيين مستعدون اليوم لرفع المستوى إلى معارك خاطفة مع التدخل اللاحق للسياسيين الذين سيجنون الفوائد أو يحصون الخسائر.

منذ عهد بعيد تحل الولايات المتحدة مشاكلها الدولية بمساعدة قوات محلية. وتتكبد، بالمناسبة، الخسائر. لذلك، يرى الأمريكيون في خروج روسيا إلى هذا "الحقل" منافسة لهم... ينبغي أن تكون موسكو مستعدة "لتوضيح العلاقة" مع واشنطن، ذات مرة، دون التلويح بالعصا النووية.

يبدو أن واشنطن مستعدة للتفاوض سرا مع موسكو على قواعد جديدة، لأن جوهر أمريكا الإمبريالي نفسه متطلب للحروب، ولكن الصغيرة والجالبة للنصر. فكل انتصار يجلب الكثير من المال ويشكل حافزا لنمو الإنفاق العسكري.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة