ماذا ستفعل إيران إذا انسحب الغرب من الصفقة النووية؟

"أوروبا عاجزة عن الالتزام بالصفقة النووية مع إيران"، عنوان لقاء في "أوراسيا إكسبرت" مع دبلوماسي إيراني حول آفاق التعاون الأوروبي الإيراني في ظل الضغوط الأمريكية.

وجاء في اللقاء: تواصل الولايات المتحدة توسيع العقوبات ضد طهران. ويرى السفير الإيراني السابق لدى روسيا، سيد محمود رضا سجادي، أن القيود غير مربحة للغرب، قبل الجميع، وقد نجحت إيران في تحويلها إلى إمكانيات جديدة تخدمها.

ما الإجراءات التي تتخذها إيران للتحايل على العقوبات الأمريكية؟

عالمنا ليس صغيراً إلى هذه الدرجة، وليس الجميع يفكرون مثل الرئيس الأمريكي. لذلك، هناك دائما مصلحة لدولة ما أو شركة أو أحد ما في مساعدة إيران على تجاوز العقوبات.

دعا نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، الشركاء الأوروبيين إلى الانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية. في رأيك، ما الذي يمكن توقعه من الأوروبيين وما هي العواقب التي ستواجهها إيران إذا انسحبوا من الاتفاقية؟

لن يحدث شيء. في الوقت الحالي، تُطبق أشد العقوبات في التاريخ على إيران، والولايات المتحدة لا تقر تدابير جديدة، ليس لأنها لا تريدها، إنما لأنها لم تعد قادرة على ذلك.

لا ينبغي انتظار أي شيء جيد من أوروبا. فهي تسير مع الولايات المتحدة، وهي ضعيفة جدا مقارنة بأمريكا بحيث لا تجرؤ على مخالفة الأوامر الأمريكية. فأوروبا تلعب دور "الشرطي الصالح" ولن تساعد إيران بأي حال من الأحوال في الحفاظ على الصفقة النووية. أما إذا خرجت أوروبا من الصفقة، فستكون النتائج كما يلي:

ستسقط حكومة حسن روحاني، لأن استراتيجيتها كانت تستند إلى مفاوضات مع الغرب، سيتبين أنها كانت مضيعة للوقت؛ وتأتي حكومة أخرى إلى السلطة لا تثق في الغرب؛ وتوقف الحكومة الجديدة تصدير النفط الخام وتبدأ في تصدير المنتجات المكررة؛ وسوف يقفز سعر النفط إلى 120-150 دولار للبرميل؛ وتبدأ تحركات شعبية ضد الولايات المتحدة وأوروبا في المنطقة، رداً على دعم داعش وتسليح الإرهابيين وإسرائيل، وسفك الدماء الذي يسانده الغرب في العراق وسوريا واليمن.

اتفقت إيران والاتحاد الأوراسي عملياً على إنشاء منطقة تجارة حرة، الاتفاق الآن في البرلمان الإيراني. ما هي الفرص التي ستفتحها هذه المنطقة لإيران؟

منطقة التجارة الحرة معالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أفضل فرصة لمنطقتنا لضمان الاستقلال الاقتصادي عن الهيمنة الغربية.

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