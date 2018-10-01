غلطة البنتاغون باهظة الثمن (القاذفة F-35)
أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الطلعات الجوية للمقاتلات الأمريكية "F-35 Lighting II" متعددة المهام من الجيل الخامس، على خلفية تحطم إحداها في شهر سبتمبر الماضي.
وينطبق قرار الإيقاف على جميع تعديلات الطائرة F-35، المستخدمة من جانب الولايات المتحدة أو من حلفائها.
ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب تحطم المقاتلة الأمريكية، مشاكل في نظام إمدادات الوقود للطائرة. وسيتم فحص جميع طائرات F-35، في هذا الصدد.
المصدر: وكالات
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