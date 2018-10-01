أهم الصواريخ في ترسانة إيران

أهم الصواريخ في ترسانة إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kv1m

أهم الصواريخ في ترسانة إيران

RT

أفادت وكالة أنباء فارس بأن الضربة الصاروخية التي وجهتها قوات الحرس الثوري ضد مقر من وصفتهم بـ"الإرهابيين التكفيريين" في شرقي الفوات في سوريا، شنّتها بصواريخ "ذو الفقار" "وقيام".

ونقلت الوكالة عن تقرير للحرس الثوري أن الصواريخ الستة متوسطة المدى التي أطلقت فجر اليوم كانت من نوع "ذو الفقار" الذي يصل مداه إلى "750 كيلو متر، و"قيام" 800 كيلو متر، رافقتها غارة بسبع طائرات مسيرة لم تفصح عن نوعها.

وأعلنت أن الضربة دمرت "قسما كبيرا من البنى التحتية ومنشآت الإرهابيين".

المصدر: وكالات

موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا