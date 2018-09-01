الجنسية التركية بـ 4 طرق
نشرت الجريدة الرسمية التركية، نص تعديل مواد قانون منح الجنسية التركية للأجانب.
وحسب القانون الجديد، بات بإمكان الأجنبي الحصول على الجنسية التركية إذا استوفى أحد الشروط التالية:
وحسب التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المذكورة، يمكنه التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية.
وسيتم لاحقا تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية، والخزانة والمالية والبيئة والتطوير العمراني والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والصناعة والتكنولوجيا، لمراقبة ومتابعة شؤون المتقدمين للحصول على الجنسية التركية.
وسيتم فتح مكاتب خاصة لتسلم طلبات الحصول على الجنسية، وتسيير أمورهم، وستخضع هذه المكاتب لرقابة اللجنة المكونة من الوزارات المذكورة.
المصدر: الأناضول
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