ماذا قصفت إسرائيل في سوريا؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة "إيل-20" الروسية التي فقد الاتصال بها قرب اللاذقية مساء أمس، أسقطت بصاروخ سوري بالخطأ خلال تصدي الدفاعات الجوية السورية لغارة إسرائيلية استهدفت مواقع سورية.
ونشرت الوزارة خريطة تظهر تفاصيل الحادث وأسماء المواقع السورية التي تعرضت للنيران الإسرائيلية.
وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى مؤخرا أن الطيران الإسرائيلي قصف أكثر من 200 موقع على أراضي سوريا خلال 18 شهرا، وأطلق أكثر من 800 صاروخ عليها، مؤكدا أن إسرائيل "تستهدف المواقع والقوافل الإيرانية في سوريا".
المصدر: وكالات
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