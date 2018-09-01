سرب من أجنحة روسيا في "الشرق-2018"

سرب من أجنحة روسيا في "الشرق-2018"
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سرب من أجنحة روسيا في "الشرق-2018"

RT

باشرت طواقم الطائرات الحربية الروسية والصينية، التي شاركت في مناورات "الشرق- 2018"، بالإقلاع بطائراتها من المطارات التي استخدمتها في المناورات، باتجاه مرابض الطائرات في قواعدها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الطائرات الحربية الروسية، نفذت خلال مناورات "الشرق-2018"، مهامها وفق الخطط الموضوعة.

نقدم لكم في هذا الإنفوجرافيك أبرز الطائرات المشاركة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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