من "أبخازيا" لـ"سوريا".. روسيا تواجه قوى عالمية بـ 9 قواعد عسكرية
RT
تفككت دول الاتحاد السوفيتى عام 1991 وأعلنت عن استقلالها، والتحقت الكثير من هذه الدول بالاتحاد الأوروبى، وأصبحت تمثل الآن تهديدا كبيرا لروسيا، حيث تم نشر العديد من الصواريخ والقوات العسكرية للناتو في هذه الدول القريبة من حدود روسيا، مثل أوكرانيا وبولندا ومولدوفيا وسلوفينيا وغيرها من الدول.
لهذا السبب تعزز روسيا بشكل كبير قوتها في العديد من القواعد العسكرية التي تتواجد في عدد من الدول الحلفاء لها، حيث تتمتع روسيا بحدود طويلة مع دول مهمة، فهي تملك حدودا مع كل من النرويج، فنلندا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، بيلاروسيا، أوكرانيا، جورجيا، أذربيجان، كازخستان، الصين، منغوليا، كوريا الشمالية، اليابان والولايات المتحدة الأمريكية عبر ألاسكا.
نستعرض لكم في الإنفوجرافيك التالي أبرز هذه التمركزات العسكرية.
المصدر: RT
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