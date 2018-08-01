الحب خلف الحدود (رضى المغتربين عن حياتهم العاطفية)
RT
يعتبر الحب والعلاقات العاطفية من المواضيع الهامة والحيوية لجميع المغتربين حول العالم، وقد تكون في بعض الأحيان موجبا للانتقال. وبالاستناد لبيانات إحصائية من "Internations" فإن 65% من المغتربين الذين شملهم الإحصاء قالوا أنهم ضمن علاقات عاطفية جدية. وكانت النسب الأعلى هي للذكور ولمن تجاوزوا 36 عاما من العمر.
ومن الملفت للنظر أن 84% من المغتربين الذين على علاقة عاطفية عبروا عن سعادتهم بهذ العلاقة، و50% منهم كانوا على رضى تام.
وضع الإحصاء أيضا قائمة لأفضل الدول للعلاقات العاطفية تصدرتها الأرجنتين، وتلتها كل من البرتغال والبحرين وقبرص والمكسيك. حيث عبر 73% من المغتربين في البحرين عن رضاهم التام على علاقاتهم العاطفية. بينما أتت السعودية في ذيل القائمة إلى جانب النرويج واليابان وسويسرا والصين.
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المصدر: Internations
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