مقارنة بين منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" و"إس-400"
RT
أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاط مقاتلة سورية من طراز سوخوي بصاروخي باتريوت، بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي فوق هضبة الجولان.
ونقلت مراسلتنا بيانا للجيش الإسرائيلي جاء فيه، "تم إطلاق صاروخي باتريوت باتجاه مقاتلة سورية من نوع سوخوي اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي في جنوب هضبة الجولان .. تمت متابعة المقاتلة حيث خرقت الأجواء الإسرائيلية بعمق كيلومترين ومن ثم تم اعتراضها".
من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تم إسقاط طائرة سوخوي سورية اخترقت المجال الجوي في جنوب هضبة الجولان، مشيرا إلى أن الطائرة سقطت في الجانب السوري.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه منذ ساعات الصباح هنالك تصعيد في مؤشرات القتال الداخلي في سوريا، بما فيه نشاطات متصاعدة لقوات جوية سورية.
المصدر: وكالات
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