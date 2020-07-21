الدول الأكثر نجاحا في مكافحة جائحة كورونا

أظهرت دراسة نشرتها جامعة الأبحاث الوطنية "المدرسة العليا للاقتصاد" أن روسيا من الدول الـ10 عالميا الأكثر نجاحا في مكافحة جائحة فيروس كورونا حيث احتلت المركز الـ7 في هذه القائمة.