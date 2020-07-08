من أين يأتي الطلاب الأجانب المهددون بالترحيل من أمريكا؟
انسخ الرابط
https://ar.rt.com/o9oh
المزيد من المواضيع
من أين يأتي الطلاب الأجانب المهددون بالترحيل من أمريكا؟
ترتيب التطبيقات التي صرف المستهلكون أموالهم فيها عام 2019
أسرع الحواسب الخارقة
رواتب وتوزع المواهب الأجنبية في شركات التكنولوجيا العملاقة
أقوى وأضعف جوازات السفر لعام 2020
عدد الإصابات بكورونا لكل مليون من السكان
تضخم ثروة أغنياء أمريكا خلال جائحة كورونا
مدن المستقبل لعام 2021-2020
أسرع القطارات في العالم
أكثر الشعوب استخداما للسجائر الإلكترونية
View comments
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
موافق
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة
شروط الاستخدام
لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا