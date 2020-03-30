عدد الإصابات بفيروس كورونا لكل مليون نسمة

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم. يمكن معرفة أكثر الدول تضررا اعتمادا على عدد الإصابات لكل مليون نسمة.