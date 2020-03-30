عدد الإصابات بفيروس كورونا لكل مليون نسمة

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم. يمكن معرفة أكثر الدول تضررا اعتمادا على عدد الإصابات لكل مليون نسمة.

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RT

على الرغم من أن إحصائيات فيروس كورونا غير مستقرة، فإن أوروبا تعتبر الأكثر تضررا من فيروس COVID-19 حتى الآن. 

وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز(Johns Hopkins University) بتاريخ 27 مارس 2020 فإن سويسرا لديها أعلى معدل للإصابات يصل إلى 1387 إصابة لكل مليون نسمة. في حين أن معدل الإصابات في إيطاليا وصل إلى 1334 إصابة لكل مليون نسمة. يذكر أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى أوروبيا من حيث إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

بالمقابل فإن معدل الإصابات في الولايات المتحدة وصل إلى 263 إصابة محتلة بذلك المرتبة السابعة. بينما جاءت الصين في المرتبة العاشرة بمعدل إصابات لم يتجاوز 59 لكل مليون نسمة.يذكر أن الصين تحتل المرتبة الأولى بعدد السكان عالميا.

المصدر: Johns Hopkins University, WorldBank,  Statista 

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